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解封後小確幸！台南勞工星光電影院今晚如期播映
台南市勞工局今天晚上6點30分在新營文化中心演藝廳播放3D冒險喜劇動畫影片「女王的柯基」，吸引許多愛看電影的勞工朋友帶著小朋友報到進場來欣賞影片。
勞工局王鑫基局長表示，前半年因為新冠肺炎疫情嚴峻，大家都不敢外出看電影，自6月7日解封後，看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看電影，就知道大家非常期待這場活動。
今天的場次在6月份開放報名後即迅速額滿，勞工局辦理星光電影院已行之有年，深受好評及廣大迴響，今年有不少人來電詢問今年會不會播放星光電影院。希望透過勞工星光電影院的播放，能讓更多勞工朋友能在最好的場地享受觀賞大銀幕電影的樂趣。
在電影播放之前，也舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，同時也讓大家知道倘若不幸發生職災，勞工局職災個管員可協助職災勞工保障其權益。
台南市勞工局自100年度起在南門勞工育樂中心每周五、六晚上提供免費電影欣賞以來，廣受各界及勞工朋友好評，希望勞工朋友擁有看電影的幸福感和美好回憶。
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