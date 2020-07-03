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雲林縣斗六、西螺分局長換人 新任分局長今天上任

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣警局三位高階警官就任。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局三位高階警官就任。記者蔡維斌／攝影

雲林縣警察局今天舉行新任分局長交接典禮，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善主持，地方各界與會觀禮，新任斗六分局長江慶斌，由基隆市警察局第三分局長調任；新任西螺分局長陳盈菖，由嘉義縣布袋分局長調任。新任雲林縣警局主任秘書顏榮泰，由台東縣警察局主任秘書調任。

典禮中，副縣長謝淑亞對新任分局長的工作、學識、經歷的卓越表現給予肯定並提出三點期許。謝淑亞表示，對於治安維護，雲林縣竊盜發生率已漸下降，請持續加強防竊，特別是汽、機車竊盜、毒品查緝及農漁牧產品等民生竊盜方面。其次是交通，應減少A1、A2交通事故的發生，針對易肇事路段，強化勤務編排，加強酒測取締。第三是民服務，受理民眾報案，態度應和藹，以同理心對待。

雲林縣新任縣警局主秘顏榮泰（左起）、斗六分局長江慶斌、西螺分局長陳盈菖就職上任。記者蔡維斌／攝影
雲林縣新任縣警局主秘顏榮泰（左起）、斗六分局長江慶斌、西螺分局長陳盈菖就職上任。記者蔡維斌／攝影
新任斗六分局長江慶斌（右一）與新任西螺分局長陳盈菖（右二）宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
新任斗六分局長江慶斌（右一）與新任西螺分局長陳盈菖（右二）宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局三位高階警官就任，雲林縣副縣長謝淑亞主持職儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局三位高階警官就任，雲林縣副縣長謝淑亞主持職儀式。記者蔡維斌／攝影

警察 竊盜 謝淑亞

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