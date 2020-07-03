嘉義縣兩位6年級生碩士警分局長上任

警政署日前發布重要警職人事異動，嘉義縣警察局布袋、竹崎分局長異動，下午縣長翁章梁主持佈達、授階及交接典禮，台東縣警局成功分局長蘇偉荃調派布袋分局長；台中市警局第四分局督察組長葉文啟調派竹崎分局長。

這波警官人事異動，布袋警分局長陳盈菖調派雲林縣警察局西螺分局長，竹崎分局長謝政憲調派屏東縣警局東港分局長，陳、謝已赴新職報到，由布袋副分局長蘇茂峰、竹崎副分局長張新養代理交接。

蘇偉荃、40歲、警大68期、高師大研究所畢業，警職初任台北縣警官巡官，後調保二總隊組，調派高雄市警局擔任多個分局組長，初任分局長在成功警分局。

葉文啟、49歲、警大59期、警大研究所畢業，警職初任台中縣警官巡官，後調鐵路警察局巡官、台中市警局警務員、督察員、組長等職務，竹崎警分局長初任；接受翁章梁授階。