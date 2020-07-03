快訊

大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

雲林開發首座農機科技園區 成為新南向農業發展基地

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天和工業局簽署在褒忠鄉共同開發第1座農機科技園區，面積270公頃將提供給返鄉台商和國內農機業設廠，將帶動國內農業機械化發展，增加兩千多個就業機會，台灣農業機械資材協會除對台灣農機受國際疫情壓縮請政府援助之外，也強調有了農機基地，對南向大有幫助。

雲林縣長張麗善與經濟部工業副局長楊伯耕今天簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」，為雲林農業機械化的升級寫下新頁。

縣長張麗善說，褒忠農機科技園區規劃面積270公頃，分兩期開發，第一期90公頃，配合大南方計畫，利用雲林農業的在地優勢，吸引農業機械產業、農業加值等廠商進駐，實現「農工並重、產業升級、產品加值」等縣政理念，更將造就兩千多個就業機會，將成為改造台灣農業與雲林升級的重要基地。

張麗善表示，去年雲林國際農機展吸引國內外超過460家廠商1200攤參展，參觀人數達51萬人次，創歷年新高，今年將擴大辦理，以延伸雲林農業機械化的能見度，未來農機園區將可為雲林農業帶來更高產值、解決缺工、增加就業諸多好處。

建設處長李俊興表示，農工並重是雲林發展新趨勢，未來在古坑設置「產業加值園區」，引進食品飼料製造業、精密機械業、農產冷鏈運儲物流等多元產業，預計113年完成，未來配合褒忠農機科技園區的開發，可造就超過400億產值，共同開創雲林農工並重新契機。

台灣農機資材協會執行長林垂瑩表示，未來農業走向工業化與企業化，農機扮演極重的角色，近年受歐美和中國農機崛起加上疫情，諸多外銷廠商改為內銷，台灣農機市場嚴重壓縮，政府應強化新南向輔導機制，協助業界找出路。

副局長楊伯耕說，美中貿易帶給台灣企業契機，農機基地的建造，不僅均衡南北發展，也是未來搶攻外銷市場重要基地，未來會與協會多溝通調配，滿足業界發展需求。

雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和工業局簽署推動第1座褒忠鄉農業科技園區，作為農機發展基地，為農業工業化，立下新的里程碑。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情

延伸閱讀

全中運／明年重返雲林 吉祥物亮相

遊雲林抽汽車 加碼再抽30農主

台西設置文蛤殼、牡蠣殼暫置場 解決後端去化問題

三倍券搶客遊雲林抽汽車 加碼再抽30名當農園主人

相關新聞

退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義縣朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感...

全台最大獎！ 黃偉哲放大招「送房子」幕僚都嚇到

台南市政府在搶振興券商機行動上，原本被議員認為不夠積極，沒想到市長黃偉哲一出手就是全台最大獎「房子一戶」，據了解，黃偉哲...

夢想從農起飛！嘉義國本學堂始業式 陳吉仲：協助圓夢

嘉義縣長翁章梁兌現競選開辦農業「國本學堂」政見，去年就職後開辦，今年第2年，上午在縣府中庭舉辦「國本學堂-夢想，從農起飛...

生態服務給付將上路 台南守護水雉、草鴞家園可領獎金

台南市農業局今天表示，農委會林務局預定7月下旬正式實施「瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案」，提供經濟誘因獎勵民眾採...

他小學畢業白手起家 捐贈助學金感恩「唯一的母校 」

台南市官田國小已畢業54年的校友胡朝枝，事業有成，今天回到母校捐贈學校幸福農場溫室的「智慧」管理設備及10萬元助學金，校...

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「嘉義高中」、「...

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎「輕豪宅」，今天市長黃偉哲公布房子地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26...

奇美博物館暑假系列活動完售 加開場次今晚網路開賣

奇美博物館配合疫情解封推出的暑假系列活動門票，訊息發布半天就完售。館方表示為感謝民眾熱烈的支持並回饋期待，「實境遊戲夜宿...

台南官田芒果節11日登場 台一省道渡頭芒果市場好採買

台南市芒果節官田場11日將在官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會今天除展示官田美味的鮮芒果外，更推出芒果料理、芒果麵包...

國一台南、永康交流道間6日起3晚10點雙向封閉到隔天

行政院長蘇貞昌今天視察國道一號中山高台南都會區北外環線新增交流道、南科聯外道路工程。為配合外環道3期新建工程鋼箱型梁吊裝...

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，祭出號稱「全台最大獎」一戶房子，地點今天曝光是位在台南善化區...

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

交通部觀光局安心旅遊補助7月1日上路，中央補助1千元，嘉義市府再加碼500元，自由行旅客每人有每房1500元額度，嘉義多...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。