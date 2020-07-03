雲林開發首座農機科技園區 成為新南向農業發展基地

雲林縣府今天和工業局簽署在褒忠鄉共同開發第1座農機科技園區，面積270公頃將提供給返鄉台商和國內農機業設廠，將帶動國內農業機械化發展，增加兩千多個就業機會，台灣農業機械資材協會除對台灣農機受國際疫情壓縮請政府援助之外，也強調有了農機基地，對南向大有幫助。

雲林縣長張麗善與經濟部工業副局長楊伯耕今天簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」，為雲林農業機械化的升級寫下新頁。

縣長張麗善說，褒忠農機科技園區規劃面積270公頃，分兩期開發，第一期90公頃，配合大南方計畫，利用雲林農業的在地優勢，吸引農業機械產業、農業加值等廠商進駐，實現「農工並重、產業升級、產品加值」等縣政理念，更將造就兩千多個就業機會，將成為改造台灣農業與雲林升級的重要基地。

張麗善表示，去年雲林國際農機展吸引國內外超過460家廠商1200攤參展，參觀人數達51萬人次，創歷年新高，今年將擴大辦理，以延伸雲林農業機械化的能見度，未來農機園區將可為雲林農業帶來更高產值、解決缺工、增加就業諸多好處。

建設處長李俊興表示，農工並重是雲林發展新趨勢，未來在古坑設置「產業加值園區」，引進食品飼料製造業、精密機械業、農產冷鏈運儲物流等多元產業，預計113年完成，未來配合褒忠農機科技園區的開發，可造就超過400億產值，共同開創雲林農工並重新契機。

台灣農機資材協會執行長林垂瑩表示，未來農業走向工業化與企業化，農機扮演極重的角色，近年受歐美和中國農機崛起加上疫情，諸多外銷廠商改為內銷，台灣農機市場嚴重壓縮，政府應強化新南向輔導機制，協助業界找出路。