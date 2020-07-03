快訊

指考物理／全卷字數逾4千 補教估頂標71分比去年降4分

遠傳5G資費出爐 599元起跳 流量用完改4G吃到飽

退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
79歲退休警官侯德龍（右）感念關聖帝君庇佑，返鄉祭拜祖廟朴子市春秋武廟後，與地方好友文化里長楊石旭（左）開心合照。 記者魯永明／攝影
79歲退休警官侯德龍（右）感念關聖帝君庇佑，返鄉祭拜祖廟朴子市春秋武廟後，與地方好友文化里長楊石旭（左）開心合照。 記者魯永明／攝影

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感念關聖帝君庇佑，每年關聖帝君誕辰前夕，都搭車再徒步捧分靈神尊返鄉還願，祭拜祖廟，50年如一日，未曾間斷，堪稱關老爺最忠實信徒。

「信仰是意志力展現，產生力量」，侯德龍低調不受訪，祭拜祖廟關聖帝君後，與地方好友文化里長楊石旭開心合照，他昨天捧著祖廟分靈的關聖帝君、關平太子、周倉將軍爺等3尊神尊，安放竹編籃中，從台北搭客運南下嘉市，再轉嘉義客運到朴子，上午步行到春秋武廟進香。

他說，現在社會「忠孝節義」精神式微，關聖帝君宣揚「讀好書、說好話、做好事、做好人」，正是社會欠缺的。侯德龍兒時向關聖帝君許願，如果長大可以考取公部門，每年一定回來還願；果然，他先後考取警專、警官學校，服務警界退休，家庭幸福美滿，子孫求學工作都有成就。

侯德龍童年在春秋武廟附近放牛，生活清苦，有空就到廟裏休息，有一天，突然發現關老爺神尊炯炯有神注視他，讓他感應到關老爺的神威，向關老爺叩首請願，如果考取公職，每年農曆5月13日關聖帝君壽誕日，回祖廟參拜，感恩庇佑。

楊石旭說，民國57年，侯德龍先考取警校，再考取警官學校圓夢，每逢關聖帝君壽誕，侯就捧著神尊，從北部搭客運到朴子，再步行數公里到祖廟參拜，50年未曾中斷，感恩關聖帝君庇佑他及家人，再苦再累每年都回來謁祖，譜出人神信仰、飲水思源的感人故事。

民間信仰 朴子 嘉義

延伸閱讀

苗栗白沙屯媽進香 防疫、酷暑擋不了5.5萬人報名

影／拱天宮放頭旗 白沙屯媽9天8夜進香之旅揭開序幕

白沙屯媽將出發率信眾進香 通霄警方3時段實施交管

影／白沙屯進香罩過來！科技老闆送30萬個夏用奈米口罩

相關新聞

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，祭出號稱「全台最大獎」一戶房子，地點今天曝光是位在台南善化區...

緊報名！參加4癌篩檢送黃金 中獎婦女尖叫驚喜

超級好康在這裡！雲林縣北港媽祖醫院為鼓勵民眾參加癌症篩檢，祭出篩檢送黃金，參加的莊姓婦女今天幸運抽中價值約15000元的...

流浪母狗染菜花比花椰菜大 動保人員救援驚訝全力救治

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員，昨天獲報到東石鄉掌潭村一處魚塭救援流浪狗，赫然發現母狗生殖器到肛門，長滿整片菜花，比一顆花...

退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義縣朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感...

全台最大獎！ 黃偉哲放大招「送房子」幕僚都嚇到

台南市政府在搶振興券商機行動上，原本被議員認為不夠積極，沒想到市長黃偉哲一出手就是全台最大獎「房子一戶」，據了解，黃偉哲...

夢想從農起飛！嘉義國本學堂始業式 陳吉仲：協助圓夢

嘉義縣長翁章梁兌現競選開辦農業「國本學堂」政見，去年就職後開辦，今年第2年，上午在縣府中庭舉辦「國本學堂-夢想，從農起飛...

生態服務給付將上路 台南守護水雉、草鴞家園可領獎金

台南市農業局今天表示，農委會林務局預定7月下旬正式實施「瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案」，提供經濟誘因獎勵民眾採...

他小學畢業白手起家 捐贈助學金感恩「唯一的母校 」

台南市官田國小已畢業54年的校友胡朝枝，事業有成，今天回到母校捐贈學校幸福農場溫室的「智慧」管理設備及10萬元助學金，校...

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「嘉義高中」、「...

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎「輕豪宅」，今天市長黃偉哲公布房子地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26...

奇美博物館暑假系列活動完售 加開場次今晚網路開賣

奇美博物館配合疫情解封推出的暑假系列活動門票，訊息發布半天就完售。館方表示為感謝民眾熱烈的支持並回饋期待，「實境遊戲夜宿...

台南官田芒果節11日登場 台一省道渡頭芒果市場好採買

台南市芒果節官田場11日將在官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會今天除展示官田美味的鮮芒果外，更推出芒果料理、芒果麵包...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

無法負擔清五股垃圾山 侯友宜：還是會努力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。