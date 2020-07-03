退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義縣朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感念關聖帝君庇佑，每年關聖帝君誕辰前夕，都搭車再徒步捧分靈神尊返鄉還願，祭拜祖廟，50年如一日，未曾間斷，堪稱關老爺最忠實信徒。

「信仰是意志力展現，產生力量」，侯德龍低調不受訪，祭拜祖廟關聖帝君後，與地方好友文化里長楊石旭開心合照，他昨天捧著祖廟分靈的關聖帝君、關平太子、周倉將軍爺等3尊神尊，安放竹編籃中，從台北搭客運南下嘉市，再轉嘉義客運到朴子，上午步行到春秋武廟進香。

他說，現在社會「忠孝節義」精神式微，關聖帝君宣揚「讀好書、說好話、做好事、做好人」，正是社會欠缺的。侯德龍兒時向關聖帝君許願，如果長大可以考取公部門，每年一定回來還願；果然，他先後考取警專、警官學校，服務警界退休，家庭幸福美滿，子孫求學工作都有成就。

侯德龍童年在春秋武廟附近放牛，生活清苦，有空就到廟裏休息，有一天，突然發現關老爺神尊炯炯有神注視他，讓他感應到關老爺的神威，向關老爺叩首請願，如果考取公職，每年農曆5月13日關聖帝君壽誕日，回祖廟參拜，感恩庇佑。

楊石旭說，民國57年，侯德龍先考取警校，再考取警官學校圓夢，每逢關聖帝君壽誕，侯就捧著神尊，從北部搭客運到朴子，再步行數公里到祖廟參拜，50年未曾中斷，感恩關聖帝君庇佑他及家人，再苦再累每年都回來謁祖，譜出人神信仰、飲水思源的感人故事。