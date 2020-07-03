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全台最大獎！ 黃偉哲放大招「送房子」幕僚都嚇到

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）說，他提出加碼抽獎「送房子」，靈感來自大樂透，價值越高越能吸引人，但財政拮据，他雖是「乞丐許大願」，但也是說到做到。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）說，他提出加碼抽獎「送房子」，靈感來自大樂透，價值越高越能吸引人，但財政拮据，他雖是「乞丐許大願」，但也是說到做到。記者吳淑玲／攝影

台南市政府在搶振興券商機行動上，原本被議員認為不夠積極，沒想到市長黃偉哲一出手就是全台最大獎「房子一戶」，據了解，黃偉哲一說出口，幕僚全嚇到，不少人忙得人仰馬翻，但兩天也搞定超級任務，黃偉哲今天也說，為了找到性價比（CP值）適合的房子真的找了很多地方，希望全國民眾感受台南市的誠意。

據指出，黃偉哲說出台南要送房子時，幕僚都嚇到了，沒想到一出手就是放大招，但經發局還是很快鎖定三大方向，一是台南建商的建案，二是在台南科工區或南科，以鼓勵年輕人來台南就業成家，三是成屋已取得使用執照的房子，但前題是房價要能負擔的起，尋找過程中，市府人員意外發現「台南房地產真的很熱銷」，很多建案預售就幾乎賣光，一家知名建商就說「地下室剛開挖就賣掉一半，蓋到三樓就幾乎完售」，熱銷程度令人咋舌。

黃偉哲今天受訪時也說，「抽房子」的靈感是來自大樂透，獎金累計很高的時候買氣就會增加，既然要送就送最大獎，其他縣市送汽車，那沒有什麼，才會提出送房子，但要找到適合的房子竟然不好找，台南很多建案都在預售階段就賣光，市府人員找了好久，8、9百萬太貴也不行，南科這棟住宅大樓價位剛剛好，開賣時是4，5百萬元，現在市價要5、6百萬元。

台南市府加碼要抽房子的建案樓，位在台南市善化區陽光大道，由宇成建設興建的，董事長林裕盛表示，119戶已經完售，只留下2房及3房各一戶要做實體屋，但為了配合認真的市長，為了台南市的經濟發展，決定就和市府合作做為抽獎的最大獎。

黃偉哲說，抽獎是鼓勵民眾多用振興券，台南除了最大獎房子，還有車子及現金、3C等產品約要花2千萬元，台南市財政拮据下，能夠提供這麼多獎品，希望大家都感受到台南的誠意，但送房子已是擠盡吃奶之力，用了洪荒之力，再送豪宅及或透天厝，他就要「跑路」， 大家都知道他很小氣，但「乞丐許大願」，今天公布房子的地點及房型，就是證明他說到做到。

黃偉哲 南科 大樂透

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