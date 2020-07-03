夢想從農起飛！嘉義國本學堂始業式 陳吉仲：協助圓夢

嘉義縣長翁章梁兌現競選開辦農業「國本學堂」政見，去年就職後開辦，今年第2年，上午在縣府中庭舉辦「國本學堂-夢想，從農起飛」始業式，邀農委會主委陳吉仲，發表「新農業施政成果、檢討及未來重點政策」，陳吉仲強調，農委會會協助從農者夢想成真。

陳吉仲說，國本學堂開課與農委會強化農業產銷，推動智慧科技農業政策方向相同，農委會會全力協助，他說明，農委會推動農民職災及及農業保險、農民退休金、防非洲豬瘟，豬口蹄疫除名等防疫成果，另行銷農產品到新加坡、日本，都獲重大成果。

縣長翁章梁說，農為國本，「國本學堂」包括精準農業、科技農業、生長環境整合系統規畫、資材應用，行銷整合及營運規畫向，今年鎖定「科技農業」學程及「農業產銷人」學程培訓，分初階、進階及卓越班3階段獨立招生，讓不同階段從農者按自身程度及有興趣課程跳級申請入學。

今年度設入學門檻，各階段報名需填申請書及農業證明文件，經遴選機制公告各班別學員名單，將國本學堂精神及資源落實到學員身上。立委陳明文、蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜及鄉鎮市農會總幹事、多名議員等參加，場面熱鬧。