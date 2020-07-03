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生態服務給付將上路 台南守護水雉、草鴞家園可領獎金
台南市農業局今天表示，農委會林務局預定7月下旬正式實施「瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案」，提供經濟誘因獎勵民眾採取對瀕危物種及重要棲地保護有利的作為，台南市保育類動物水雉、草鴞及重要棲地水田、淺坪魚塭等也納入給付對象。
台南市淺山生態常與生產聚落併存，如官田水雉與菱角田密不可分，市府希望農民配合保育實行友善耕作，別作其他開發利用，以免野生動物僅存棲地逐漸消失，但農民將因此面臨農產減收、土地利用受限等衍生成本，這些成本應由全民共同分擔，因全民都享有農民之保育行動所產生的惠益，如安全的糧食、乾淨無害的環境。
農業局長謝耀清指出，本方案給付初步規畫分為「瀕危物種生態服務給付」、「重要棲地生態服務給付」兩類，其中「瀕危物種生態服務給付」，本市標的物種為水雉、草鴞，給付內容有：採友善農作不使用除草劑、毒鼠藥等可獲農地友善獎勵金每公頃2萬元；主動通報草鴞救傷，可獲救傷通報獎勵金每案5千元；農地發現水雉繁殖巢位，可獲繁殖通報獎勵金每巢2-3千元；在地民間團體成立巡守隊，可獲自主巡護獎勵金每年6萬元。
另「重要棲地生態服務給付」，本市保育標的為水田、淺坪魚塭，符合棲地維護要求之方式可獲棲地維護給付，將來會公告適用地區，給付項目與金額尚待核定。
農業局表示，水雉保育獎勵金在台南已行之有年，今年預計配合本方案擴大執行，其餘給付項目將大力向農漁民宣導，納入計畫提報，爭取補助，提升農漁民收益。
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