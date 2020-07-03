他小學畢業白手起家 捐贈助學金感恩「唯一的母校 」

台南市官田國小已畢業54年的校友胡朝枝，事業有成，今天回到母校捐贈學校幸福農場溫室的「智慧」管理設備及10萬元助學金，校方則回贈學校種植的官田米感謝。胡朝枝說，官田國小是他唯一的母校，唯一的一張畢業證書也來自官田國小，希望回饋母校讓學弟妹有更好的學習環境。今年剛好是他入小學60年，9月20將召開同學會，希望找到更多同學一起回到母校。

67歲胡朝枝，7歲入讀官田國小，13歲畢業後，家貧無力補習升學，在家鄉務農3年，因收入有限，加上盤商控制價格，自認務農沒有出息，17歲拿著「一卡皮箱」到台北闖天下，他學修大卡車及遊覽車修理、打零工等都做過，後來台灣經濟起飛，與人合夥蓋房子，累積人生第一桶金後，開始創業累積起穩定的經濟。

事業有成之餘，胡朝枝想到「吃果子拜樹頭」，取之於社會、用之於社會，去年9月在嘉義縣中埔鄉加入歡喜財神廟的管理行列，並成立歡喜希望慈善會，關懷偏鄉教育與弱勢團體，捐贈費用與物資，幫助有需要的弱勢家庭，也想到若沒有母校教他識字，算數，他就無法在社會立足，也多次回到故鄉及母校探望。