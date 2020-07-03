「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，互尬青春回憶，直言雖然城市風貌不斷改變，但記憶中的「嘉」鄉味永遠不變，歡迎大家到嘉義市、新北市觀光、吃美食。

「侯Sir」侯友宜與「勇媽」黃敏惠，日前在新北市政府32樓拍攝觀光美食宣導影片，每人每次都只有10秒鐘時間，行銷一處城市名勝美景，只見2市長卯足全力，不斷超秒回答，不願錯過任何的行銷機會。

黃敏惠說，新北市及嘉義事都有許多觀光景點，她力推檜意森活村、嘉義製材所、嘉義公園、蘭潭及文化路夜市等觀光景點；侯友宜除回憶學生時代的景點，也全力行銷青春山海線、淡蘭古道、新北大都會公園、十分景點特定區、烏來風景區等等，兩人比手畫腳、國台語雙聲帶，熱鬧不已。

黃敏惠也準備侯友宜學生時代吃過的噴水雞肉飯，讓他胃口大開，捨不得吃完，嚷著要帶回去孝敬老婆；黃另準備嘉義市最獨「嘉」道地美食「阿娥豆漿豆花」，強調嘉義豆花以豆漿代替糖水，香醇微甘，好吃又平價，讓人一口接一口停不下來！