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「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
侯友宜向黃敏惠介紹新北市景點。圖／嘉義市政府提供
侯友宜向黃敏惠介紹新北市景點。圖／嘉義市政府提供

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，互尬青春回憶，直言雖然城市風貌不斷改變，但記憶中的「嘉」鄉味永遠不變，歡迎大家到嘉義市、新北市觀光、吃美食。

「侯Sir」侯友宜與「勇媽」黃敏惠，日前在新北市政府32樓拍攝觀光美食宣導影片，每人每次都只有10秒鐘時間，行銷一處城市名勝美景，只見2市長卯足全力，不斷超秒回答，不願錯過任何的行銷機會。

黃敏惠說，新北市及嘉義事都有許多觀光景點，她力推檜意森活村、嘉義製材所、嘉義公園、蘭潭及文化路夜市等觀光景點；侯友宜除回憶學生時代的景點，也全力行銷青春山海線、淡蘭古道、新北大都會公園、十分景點特定區、烏來風景區等等，兩人比手畫腳、國台語雙聲帶，熱鬧不已。

黃敏惠也準備侯友宜學生時代吃過的噴水雞肉飯，讓他胃口大開，捨不得吃完，嚷著要帶回去孝敬老婆；黃另準備嘉義市最獨「嘉」道地美食「阿娥豆漿豆花」，強調嘉義豆花以豆漿代替糖水，香醇微甘，好吃又平價，讓人一口接一口停不下來！

侯友宜也力推「永和豆漿大王」，並準備豆漿及燒餅油條讓黃敏惠嘗鮮，兩人並提及「新北歡樂耶誕城」及「嘉義市國際管樂節」，直言活動帶給市民滿滿回憶，並力邀彼此年底相互造訪新北、嘉義市，感受溫馨歡樂耶誕氛圍及管樂踩街的熱鬧。

嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推觀光。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推觀光。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推美食、觀光。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推美食、觀光。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推觀光。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠，和新北市長侯友宜穿上17歲時「嘉義高中」、「宏仁女中」制服，攜手共推觀光。圖／嘉義市政府提供

嘉義 侯友宜

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