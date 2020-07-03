台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎「輕豪宅」，今天市長黃偉哲公布房子地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26.56坪，位在20層樓，價值將近600萬元。

台南市政府今天公布食、宿、行、愛、遊、購等振興加值措施，包括安心吃樂活養生easy go、台南住好康、雙層巴士200元振興券換2張1日券、低收及中低收入戶持振興券到觀光景點單日補助上限250元、古蹟門票加限定商品「買8送8」、三倍券消費農產業送1折台南農產折價券、南瀛天文館看劇買一送一、串聯各商圈和夜市與觀光工廠推優惠。

黃偉哲表示，為了吸引大家到台南消費，市府大約祭出總價值1、2千萬元的獎項，最大獎「輕豪宅」將近600萬元，加上其他現金、電動機車等獎項，未來會再動態盤點，歡迎各界善心人士捐豪宅或更有吸引力的獎品，「我們來者不拒」，每月抽小獎、年底抽大獎。

黃偉哲說，現在四處募款籌出「輕豪宅」的購買經費，如果不夠市府才會自己出，「選擇透天我就要跑路了」，市府在財務能力範圍內盡量做。

台南市經發局表示，加值措施活動從7月15日到12月31日，只要持營業地點在台南的商家開立發票或夜市、市場攤商發放的登錄券，即可上網完成登錄，單筆消費滿額即可獲得一組抽獎序號，單筆登陸最高可獲得100組抽獎序號，每月15日會抽出總統套房、遊艇遊程等，明年1月初抽房子、車子等大獎。抽獎滿額金額以及抽獎網站將在之後公布。