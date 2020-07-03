奇美博物館暑假系列活動完售 加開場次今晚網路開賣

奇美博物館配合疫情解封推出的暑假系列活動門票，訊息發布半天就完售。館方表示為感謝民眾熱烈的支持並回饋期待，「實境遊戲夜宿限定場、小小實習生體驗營」決定加開場次，今晚點8開賣。實境遊戲夜宿限定場 8月7日、小小實習生體驗營8月13、18日詳情請見官網：https://bit.ly/38rWzes

奇美博物館推出「禁區」大解放，暑假來探險成人冒險團，首辦夜宿版實境遊戲，開放頂樓賞夜景，兒童體驗營、號召小小實習生直擊典藏幕後神秘空間等活動，配合政府振興政策推出雙人看雙展優惠。

奇美博物館表示，將開放從未對外公開的空間，不但首度舉辦「夜宿」活動，號召成人玩家感受博物館驚魂夜、挑戰實境遊戲，更首次開放頂樓花園讓玩家恣意欣賞浪漫夜景；就連平常戒備森嚴的典藏幕後空間也首度歡迎客人，邀請小朋友化身館員進入「禁區」實習體驗。