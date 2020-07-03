快訊

指考物理／7年來最難！ 考「補習班補不出來的能力」

指考化學解答出爐！瑞德西韋、空汙入題…題目偏易 考生直呼：佛心！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美博物館暑假系列活動完售 加開場次今晚網路開賣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館暑假體驗活動完售，館方宣布加開場次今晚開賣。圖／奇美提供
奇美博物館暑假體驗活動完售，館方宣布加開場次今晚開賣。圖／奇美提供

奇美博物館配合疫情解封推出的暑假系列活動門票，訊息發布半天就完售。館方表示為感謝民眾熱烈的支持並回饋期待，「實境遊戲夜宿限定場、小小實習生體驗營」決定加開場次，今晚點8開賣。實境遊戲夜宿限定場 8月7日、小小實習生體驗營8月13、18日詳情請見官網：https://bit.ly/38rWzes

奇美博物館推出「禁區」大解放，暑假來探險成人冒險團，首辦夜宿版實境遊戲，開放頂樓賞夜景，兒童體驗營、號召小小實習生直擊典藏幕後神秘空間等活動，配合政府振興政策推出雙人看雙展優惠。

奇美博物館表示，將開放從未對外公開的空間，不但首度舉辦「夜宿」活動，號召成人玩家感受博物館驚魂夜、挑戰實境遊戲，更首次開放頂樓花園讓玩家恣意欣賞浪漫夜景；就連平常戒備森嚴的典藏幕後空間也首度歡迎客人，邀請小朋友化身館員進入「禁區」實習體驗。

館方說，響應防疫新生活政府各項振興方案，鼓勵民眾重新擁抱藝文生活，15日至8月31日祭出「雙人看雙展」6折回饋，要讓民眾玩得盡興。優惠方案詳情請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

奇美博物館暑假體驗活動完售，館方宣布加開場次今晚開賣。圖／奇美提供
奇美博物館暑假體驗活動完售，館方宣布加開場次今晚開賣。圖／奇美提供

奇美博物館 實習 疫情

延伸閱讀

小孩暑假「偷偷」打工 家長查調所得才知道

宜蘭傳藝玩魔法神獸來了 花東學童FUN暑假免費搭貓纜

終於班班有冷氣 新店文山國中暑假達標

花東地區國小以下學童 暑假免費玩兒童新樂園

相關新聞

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，祭出號稱「全台最大獎」一戶房子，地點今天曝光是位在台南善化區...

緊報名！參加4癌篩檢送黃金 中獎婦女尖叫驚喜

超級好康在這裡！雲林縣北港媽祖醫院為鼓勵民眾參加癌症篩檢，祭出篩檢送黃金，參加的莊姓婦女今天幸運抽中價值約15000元的...

流浪母狗染菜花比花椰菜大 動保人員救援驚訝全力救治

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員，昨天獲報到東石鄉掌潭村一處魚塭救援流浪狗，赫然發現母狗生殖器到肛門，長滿整片菜花，比一顆花...

生態服務給付將上路 台南守護水雉、草鴞家園可領獎金

台南市農業局今天表示，農委會林務局預定7月下旬正式實施「瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案」，提供經濟誘因獎勵民眾採...

他小學畢業白手起家 捐贈助學金感恩「唯一的母校 」

台南市官田國小已畢業54年的校友胡朝枝，事業有成，今天回到母校捐贈學校幸福農場溫室的「智慧」管理設備及10萬元助學金，校...

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「嘉義高中」、「...

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎「輕豪宅」，今天市長黃偉哲公布房子地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26...

奇美博物館暑假系列活動完售 加開場次今晚網路開賣

奇美博物館配合疫情解封推出的暑假系列活動門票，訊息發布半天就完售。館方表示為感謝民眾熱烈的支持並回饋期待，「實境遊戲夜宿...

台南官田芒果節11日登場 台一省道渡頭芒果市場好採買

台南市芒果節官田場11日將在官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會今天除展示官田美味的鮮芒果外，更推出芒果料理、芒果麵包...

國一台南、永康交流道間6日起3晚10點雙向封閉到隔天

行政院長蘇貞昌今天視察國道一號中山高台南都會區北外環線新增交流道、南科聯外道路工程。為配合外環道3期新建工程鋼箱型梁吊裝...

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

交通部觀光局安心旅遊補助7月1日上路，中央補助1千元，嘉義市府再加碼500元，自由行旅客每人有每房1500元額度，嘉義多...

蘇貞昌視察南科交通改善 自認對台南很用心

行政院長蘇貞昌今天南下台南視察「國道1號增設台南市北外環交流道及南科聯外道路相關工程」，去年三月上任不到兩個月就來看這1...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

好熱！大龍國宅缺失又一樁 住戶批冷氣設計超離譜

法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

紅樓夢是本爛書？ PTT引發討論：都是理組的社會超可怕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。