台南官田芒果節11日登場 台一省道渡頭芒果市場好採買
台南市芒果節官田場11日將在官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會今天除展示官田美味的鮮芒果外，更推出芒果料理、芒果麵包、蛋捲、冰淇淋等。官田區農會總幹事林正容說，今年運用很多芒果的特質與顏色，裝飾出「食」用藝術作品，藉由芒果與烘焙料理結合，希望大家對芒果印象有所改觀，提升芒果可利用的多元性。
林正容表示，今年芒果節增加了趣味競賽秤芒果比賽，讓民眾可以體驗用扁擔扛芒果，猜籃裡芒果的重量有多少，第一名送送3斤芒果，第二名2斤、第三名1斤，採現場報名。
當天還有家政班媽媽的芒果饗宴展示，並舉辦芒果手工蛋捲與芒果剉冰DIY活動，讓民眾自己動手做，芒果剉冰是由情人果、芒果、特製芒果冰磚等製作而成，酸甜好滋味，又能自己動手做，吃起來別有一番風味。
官田區芒果種植面積320公頃、其中40公頃種植黑香、愛文芒果則有280公頃，其他品種合計10公頃，是官田區主要農產品之一，希望透過芒果節的行銷活動，讓大家都能購買、品嘗官田芒果的美味。
位在台一線旁的官田渡頭芒果集貨市場，一早就有農民載著自家栽種的芒果前來擺攤，有愛文、玉文、金煌、黑香、蘋果文等，供消費者挑選。其中綠皮的黑香，帶有濃郁的特有味道，加上果肉纖維少，也擁有不少特定消費者喜好。
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