國一台南、永康交流道間6日起3晚10點雙向封閉到隔天

行政院長蘇貞昌今天視察國道一號中山高台南都會區北外環線新增交流道、南科聯外道路工程。為配合外環道3期新建工程鋼箱型梁吊裝作業，中山高台南、永康交流道下周一3天實施夜間雙向全線路段封閉，高公局提醒民眾注意，配合提前改道。

台南北外環道全長約14公里，經費178.38億，減少市區、安南區、南科間行車時間與交通壅塞。為辦理鋼箱型梁吊裝作業，6日至8日每晚10點至早上6點，將封閉國道1號台南系統交流道至永康交流道雙向全線路段，建議用路人配合提前改道，以下是施工單位建議交通管制期間提前改道路線：

北上車輛長程：仁德系統交流道－台86東行－關廟交流道－國3北行－官田系統交流道－台84西行－下營系統交流道－國1北行。

短程：原國1北行－國1永康交流道－台1線北行－新港社大道－國8新巿交流道－國8西行－台南系統交流道北上匝道－國1北行。

南下車輛長程：原國1南行－下營系統交流道－台84東行－官田系統交流道－國3南行－關廟交流道－台86西行－仁德系統交流道－國1南行。

短程：原國1南行－台南系統交流道－國8東行－新巿交流道－南科連絡道－新港社大道－台1線南行－國1永康交流道－國1南行。