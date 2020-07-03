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視野一望無際！台南加碼送房房型大公開 與台積電為鄰

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影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，視野相當好。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，視野相當好。記者吳淑玲／攝影

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，祭出號稱「全台最大獎」一戶房子，地點今天曝光是位在台南善化區陽光大道剛落成的住宅大樓20樓，二房一廳房型，市長黃偉哲今天偕同建商業者一起公開亮相，歡迎全台民眾到台南消費搶大獎和「台積電當鄰居」。

「全台第一！三倍券好康搶先曝光！」台南市府今天安排參觀台南加碼好禮「高樓層景觀住宅」。是位在台南善化區陽光大道也是俗稱的LM特定區，是宇成建設今年三月新完工的大樓建案，22樓高，共有5棟，119戶，已經完售，只剩二戶保留戶，市府要抽獎的是位在20樓二房一廳型，權狀26坪，扣3成5公設，約20坪，依網路公開資訊每坪在18萬至20萬間，銷售價約在5百萬元左右，但目前市價約在6百萬元。

黃偉哲化身「房仲」，帶領看房及健身房、親子廚房、交誼廳等公共設施，四周視野良好，大樓住宅地點鄰近南科、可以看到台積電新廠，又在小學學區、善化棒球場，生活機能好，尤其適合年輕家庭，據了解，市府要抽奬的住戶位在高樓層，2房一廳型式，可以立刻入住。

至於要消費多少金額才能抽獎、抽獎程序計入實名制等辦法，市府會在7月15日開始使用三倍券之前詳細公布，畢竟是高價值的獎品，要力求公平，必要時在抽獎過程中可能會聘請社會公正人士或法界人士。

黃偉哲說，台南好山好水好玩好吃，要不要加碼也很掙扎，在財政拮据下，及市民期待下，祭出全台大獎送房子，「説出的話也要兌現」，找房子過程也很辛苦，是要到台南科工區和Google做鄰居，還是到南科和台積電當鄰居，最後選走的住宅大樓，也只剩下一戶，所以也沒有廣告之嫌。

黃偉哲説，加碼的目的是要大家利用這波三倍券商機好好消費，不管是「報復性」、「任性」、「理性」消費，都歡迎大家組成「復仇者聯盟」，通通到台南報復，「台南迎接三倍券商機已經準備好了」。

台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，位在學區及善化棒球場旁。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，位在學區及善化棒球場旁。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲（右二）今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲（右二）今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，及試用健身房設施。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，及試用健身房設施。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，視野相當好。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，視野相當好。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，交誼廳等公共設施完善。記者吳淑玲／攝影
台南市加碼抽獎「送房子」，市長黃偉哲今天公布大樓地㸃及房型大公開，交誼廳等公共設施完善。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 台積電 南科

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