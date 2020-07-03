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哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐
交通部觀光局安心旅遊補助7月1日上路，中央補助1千元，嘉義市府再加碼500元，自由行旅客每人有每房1500元額度，嘉義多家飯店都推出0元住宿丶加值送禮券等方案，甚至打出「夫妻帶小三出遊加床不加價」(小學三年級兒童)，要衝高國旅市場。
樂億皇家飯店副總經理曾錦堂說，7月1日至10月31日安心旅遊專案，國人週日到週五入住都0元，周六加1000元，樂億更推出「夫妻帶小三」出遊專案，住宿加床丶吃早餐免費，歡迎家庭有今年暑假小學二年級升三年級，或現為小三升小四的小孩共同入住飯店，來嘉義歡度暑假、安心旅遊。
曾錦堂說，飯店原就配合市府加碼，即日起入住，前200名訂房再送兩客早餐，並送200元港飲折價卷，及2張西餐廳咖啡卷，送完為止。
另台灣最大文創設計旅店集團「承億文旅」旗下六間飯店共同推出「買千送千翻倍送」優惠，自7月4日起，凡透過官網、電話訂房滿1000 元，即加贈千元折價券，以此類推可使用至明年3月，7月15日前住宿滿3000 元，除獲得3000 折價券外承億文旅加碼加贈1000 元共 4000 元，若搭配振興三倍券使用，相當於讓旅客以壹千元得到6倍價值。
承億文旅表示，本次發行面額500元折價券限量3萬組，等同加碼1500萬要助攻國內旅遊。
另嘉義富野飯店也推出雲嘉鄉親0元專案，只要出生地為雲、嘉縣市，或設籍在雲嘉，或中正丶南華大學生、教職員，只要憑身分證丶學生證證明，即可享平日2人住宿0元優惠，再加贈2客早餐。
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