蘇貞昌視察南科交通改善 自認對台南很用心

行政院長蘇貞昌今天南下台南視察「國道1號增設台南市北外環交流道及南科聯外道路相關工程」，去年三月上任不到兩個月就來看這180億北外環道路工程，很感謝施工單位，再過三天跨越中山高兩側橋面就接起來了；後續交通建設要儘早規畫，不要等到哪裡又塞車了才來做，越快做好，就有越多建設。

蘇貞昌今天罕見在中山高南下317公里西側邊坡工地聽取各單位說明。營建署表示，北外工程環分四期目前第三期施工，未來從安平到南科只要20分鐘，縮短近10分鐘，附近交通也會大幅改善。

蘇貞昌說，去年來台南時，地方要求的南科交流道、南科三期開發，他都記得；尤其南科要吸引人才，交通、學校等與生活機能設施都要關注，連快速道路都要盡速開發，蔡總統要求加碼各種建設，科學園區要有新的規畫，進駐園區人員家人生活都要考慮。這次整體建設經費都有著落，「這張圖加一加有480幾億，看我對台南有沒有了解？有建設、有用心吧？」現場響起一片掌聲歡呼。

他說，這次全球疫情嚴重，防疫「台灣做得最好，是亂世的福地，要設好舞台，才能演出精彩。各種建設希望再加快，他來台南宣布好消息，前瞻建設已有做出成績，「要讓台灣成亂世寶地」。

市長黃偉哲稱讚蘇貞昌凡事超前部署，符合他一貫「衝衝衝」的行事風格。立委郭國文說，今天蘇貞昌來，台南前途一片光明，北外環能解決許多交通問題，不過他還是要為地方發聲，南科一直被當作生產基地，欠缺生活機能區，員工須到外地生活，才造成交通爆量，這一定要改善。