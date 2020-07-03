緊報名！參加4癌篩檢送黃金 中獎婦女尖叫驚喜

超級好康在這裡！雲林縣北港媽祖醫院為鼓勵民眾參加癌症篩檢，祭出篩檢送黃金，參加的莊姓婦女今天幸運抽中價值約15000元的金元寶，當她接到電話還以為是詐騙集團，直到院長吳錫金親口向她恭賀，電話那端才傳來尖叫驚喜，全場為她掌聲道喜，她感謝醫院讓她守住了健康還獲得黃金「雙喜臨門」。

國健署最新資料，惡性腫瘤持續蟬聯十大死因之首，每年近五萬人癌亡，癌症時鐘也呈現年年快轉，103年每5分6秒有1人罹癌，目前已快轉至每4分42秒，而癌症每10分27秒奪一命，相當嚴重。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）放射腫瘤科主任李芃逸指出，癌症前十名依序為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及食道癌。前五名癌症的死亡人數達兩萬多人，較前1年增加，其中只有肝癌死亡人數略為下降。

李醫師指出，及早發現及早治療是抗癌的不二法門，目前國健署推出的大腸、口腔、子宮頸、乳癌的「4癌篩檢」成效良好，因及早發現治療，子宮頸癌下降70%死亡率、乳癌下降41%、口腔癌下降26%、大腸直腸癌下降35%，所以大家應要響應，為自己保護健康。

院長吳錫金說，為鼓勵民眾踴躍參加篩檢，隨時掌握個人健康，醫院推出「篩檢送黃金」，凡到院參加篩檢的民眾，可參加抽獎，有機會獲得價值約15000元的金元寶及氣炸鍋、微波爐及禮券禮盒等獎品，預定每年的7月抽獎，目前抽獎仍持續中，歡迎把握機會來顧健康、領黃金。

個管師王秀娟說，去年4癌篩檢目標人數2500人，民眾熱共3156參加，篩檢率達126%，其中有14人確診，目前接受治療中，情況都穩定。

院長吳錫金今天率醫師團隊宣導防癌並公開抽獎，北港莊姓婦女幸運獲黃金首獎，醫院以電話報喜，對方還一度以為詐騙集團，吳院長接過電話親自道喜，莊婦才傳來驚喜聲，她說，每年都會到醫院篩檢，今年特別幸運不但守住健康還抽中黃金，太高興了，也鼓勵大家不要怕篩檢，只有經常檢查才能掌握自己健康。