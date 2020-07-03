流浪母狗染菜花比花椰菜大 動保人員救援驚訝全力救治

嘉義縣家畜疾病防治所動保人員，昨天獲報到東石鄉掌潭村一處魚塭救援流浪狗，赫然發現母狗生殖器到肛門，長滿整片菜花，比一顆花椰菜還大，呈現潰爛情形，帶回防治所救治。

家畜所獸醫診斷檢視，母狗有嚴重菜花，身體狀況還算健康，菜花病因來源大部份是母犬發情時期，吸引眾多公狗求歡，交叉感染後，只要其一是帶原著，其他犬隻都會受到感染，不論公犬或著是母犬，都有被病毒傳染的可能性

犬性傳染腫瘤TVT，俗稱狗菜花，一般常見於流浪狗族群或放養的犬隻，尤其於發情期常見擴大傳染，好發在5歲左右的流浪動物，公母比率相似，家犬或結紮過的狗也會得病，呼籲民眾可以絕育方式避免感染。