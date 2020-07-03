鱟血做新冠肺炎疫苗試驗 保育人士：台灣鱟與國外不同

「守鱟一生！」國家環境教育獎得主、嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，與中研院在布袋鎮新岑國小復育鱟8年多，因棲地破壞及人為濫捕，鱟族群減少，農委會未將鱟公告保育物種，讓他失望，但看到鱟生態保育館計畫啟動，感到欣慰。

縣府每年在新岑國小舉辦七夕鱟保育活動，都會看到蘇銀添解說，他長期投身生態保育，針對國外藥廠用鱟血做新冠肺炎疫苗驗試驗，他深感憂心；但他說，世界有4種鱟，美洲鱟、南方鱟、圓尾鱟、三棘鱟，台灣沿海是三棘鱟，跟國外的不同，「疫苗研發若用三棘鱟就慘了！」

去年IUCN紅皮書提高三棘鱟保育級別至瀕危，蘇銀添101年協助縣府、中研院，在鹽田濕地復育鱟，在新岑國小建置「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，養殖三棘鱟、圓形鱟及美洲鱟等3種成鱟幼鱟，成功復育野放逾400隻，復育中小鱟300隻。

林務局保育組說，鱟未列保育物種，是因鱟具醫藥研究經濟目的，建議縣府比照金門縣府，依漁業法劃設保育區，為此，嘉縣府農業處去年委託生態協會與學者，在好美里濕地展開鱟棲地調查研究。

蘇銀添說，在布袋離岸沙洲發現13隻野生稚鱟，頭胸甲寬度約2公分多，應是脫殼5次稚鱟，脫殼15至17次達性成熟，年齡估計約1到1年半，3個月發現14隻稚鱟，顯示棲地未受人為干擾破壞。