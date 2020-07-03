全國首座被稱「活化石」的鱟 生態保育館落腳嘉義布袋

全國首座被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，生態保育館將落腳嘉義縣沿海布袋鎮，鱟因環境變化、棲地遭破壞，又鱟血製成醫藥試劑疫苗，需求量大，族群遽減，台灣沿海罕見；嘉義縣生態保育協會長期在布袋，執行稚鱟潛在復育棲地調查，去年發現14隻稚鱟，是台灣本島4年來再度出現野生稚鱟。

能源局為達成非核家園目標，在布袋廢鹽灘招標廠商廣設綠能太陽能光電，環保局今年申請能源局太陽能光電回饋金，在鱟保育基地新岑國小校園，興建鱟生態保育館，已獲第一期千萬餘元規費設計費，招標設計中，預計明年動工。

嘉縣每年七夕情人節舉辦鱟保育日活動，下月邁入第8年，生態保育館興建啟動，讓保育人士及新岑國小師生興奮，保育館總預算3千餘萬元。

環保局長張根穆說，生態館完工後將成為全國唯一鱟復育場所，推廣鱟生態保育，開發鱟生態教育課程，申請認證成為環境教育設施場所，結合沿海豐富生態及文化資源，成為區域性環境教育及觀光推廣中心，做地方創生基地，創造就業及經濟活絡。

當地有豐富生態，包括濕地、黑面琵鷺、鹽業文化、槍樓、綠能及社區產業等元素，連結好美里彩繪村、新塭虱目魚街、布袋觀光漁市、高跟鞋教堂、布袋五港、洲南鹽場、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地生態園區、外傘頂洲等，