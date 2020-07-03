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搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科
振興3倍券7月1日起開放預購，台南市長黃偉哲宣布台南加值方案「送房子、送車子」抽獎大禮，黃偉哲事前透露房子「實用等級」，地點揭曉是在台南市善化區陽光大道，也是南科生活特定區，今天將開放拍照亮相並公布抽獎詳細方案。
台南市府府昨晚發出「全台第一！三倍券好康搶先曝光！參觀台南加碼好禮：高樓層景觀住宅，台南市善化區陽光大道」的採訪通知。根據內容是今年三月新完工的大樓建案，22樓高，共有5棟，100多戶，依網路公開資訊每坪在18萬至20萬間，依最小的二房一廳型26坪，約在5百萬元左右。
黃偉哲之前說，送房子最大獎品，是在市府跟合作廠商可負擔的金額範圍內，還打趣說，有句話「五子登科」，其中來台南房子、車子都有了，「生孩子」就靠民眾自己努力 ，歡迎全國民眾來台南旅遊消費。
這棟新完工大樓住宅地點鄰近南科、又在小學學區，很宜居，尤其適合年輕家庭，據了解，市府要抽奬的住戶位在20層，2房一廳型式。
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