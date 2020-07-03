搶3倍劵台南抽房子 新營順風車推「T-bike輕旅行」搶客

臺灣從新冠肺炎疫情解封，市民及遊客已迫不及待要展開防疫新生活，再搭配振興三倍券政策的推動，台南市府對來臺南消費的民眾，不惜重資及加碼，提供房子及車子來抽獎，希望大家組成復仇者聯盟來消費性報復。

舊台南縣政府所在地的新營區，建康路的矮仙丹大鳴大放、仙艷動人，忠政里長程崑藤也積極行銷成為新的熱門賞花路段。

結合臺南市政府今年在新營區新設置4站T-bike公共自行車租賃站，包括新營美術園區、新營高中、天鵝湖公園及新營火車站(預計7月底啟用)，新營區公所乜積極推廣在地美食，許多熱門景點及在地美食的詢問度破表，配合矮仙丹的盛開，希望為後疫情時代，帶來新的氣象及景觀。

新營區公所表示，臺南市政府自合併後陸續完成新營綠川廊道、美術園區、地景公園等大型景觀改造案，今年也完成長勝營區之土地重劃並保留最美的龍貓隧道，再加上地景公園第二期也即將完成，未來將會成功縫合新營、後壁及鹽水的糖鐵自行車道，沿途也有許多在地景點，如天鵝湖、新營鐵道文化園區、長勝營區、卸鹽台等，特別是建康路的矮仙丹將成為新的道路景點，並搭配沿路美食，如省都川菜海鮮餐廳、海宴餐廳、風車鄉村麵包等。

新營區公所建議，可以從新營火車站下車後就可租台T-bike騎在糖鐵自行車道上穿過地景公園到鐵道文化園區吃碗紅豆冰，再沿著自行車道經過百年歷史的真武殿，可以來參拜祈求平安好運來，往前就能到長勝營區的龍貓隧道留下網美照，緊接著到美術園區和不二良小鼠公仔拍張可愛的合照。

接著可以選擇到市區品嚐傳統在地美食，如豆菜麵、鴨肉羹、臭豆腐、鹹粿、肉丸、鹹餅等，或是青創的美食餐廳，如鮨阜日式料理、蒲公英咖啡、Q米、嘉興春捲等，也可以選擇到健康路品嚐桌菜佳餚，如省都川菜海鮮餐廳的麻辣烤魚、口水雞、蔗香豬腳，以及海宴餐廳的米粉湯或是香夫子的牛肉爐等，沿途還可以欣賞矮仙丹艷紅綻放的美景。

最後再前往天鵝湖欣賞湖光景色，穿過湖畔花徑草巷體驗夏日午後的綠蔭涼意，再沿著糖鐵自行車道騎回新營火車站，就完成新營一日輕旅行。

新營區公所為了讓民眾騎乘T-bike時能有綠蔭遮陽，已在天鵝湖東側自行車道沿途種植數十株花旗木，在長勝營區至卸鹽台之自行車道沿途種上百株黃花風鈴木，將長勝營區由點擴充到面，並形成營區老樹與街道花木相互輝映。