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雲林二崙龍結媽祖「潦溪」險滅頂 幸全員平安行程照走

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林二崙龍結媽遶境行程不受影響，媽祖鑾轎今晚駐駕在口湖下寮仔順寮宮，預定今天清晨6時15分準時起駕。圖／取自雲林二崙龍結庄福德宮
雲林二崙龍結媽遶境行程不受影響，媽祖鑾轎今晚駐駕在口湖下寮仔順寮宮，預定今天清晨6時15分準時起駕。圖／取自雲林二崙龍結庄福德宮

雲林二崙龍結庄福德宮徒步遶境進香，前天傍晚6時許媽祖鑾轎行經至台西海口橋，遶境隊伍突往虎尾溪裡走去，「潦溪」舉動不僅讓人捏把冷汗，當時溪水漲潮至2米高，鑾轎及抬轎人員更險些滅頂，在岸邊的廟方人員及信眾驚慌呼救，所幸有熱心漁民利用膠筏協助鑾轎與人員上岸。此畫面被PO上網也引發網友討論，直說「聖母神威顯赫」，也有網友擔心人員安危，「願大家都平安」。

二崙龍結媽上月30日凌晨3時許起駕，展開9天8夜謁祖進香，前天傍晚鑾轎及遶境隊伍走到台西鄉海口橋下虎尾溪時，媽祖鑾轎突往溪邊走，轎班人員扛著鑾轎「走水路」，緩緩在2米深的溪水中前進，甚至差點滅頂，讓在岸邊的廟方人員與信徒很緊張，幸鄰近有熱心漁民出動膠筏相救，協助鑾轎與抬轎人員上岸。驚險過程讓信眾直呼「好在媽祖有保佑！」

隨香信徒表示，龍結庄福德宮遶境已是第七年，媽祖鑾轎的路線與苗栗白沙屯媽祖一樣沒有固定路線，據悉抬轎人員也不解為何鑾轎突然往水裡前進，但相信只要「心誠則靈」，媽祖必會保佑人員平安。

據了解，鑾轎走水路的過程中有抬轎人員不慎被水嗆到，當下有信徒協助通報119，但該名人員拒絕救護車協助，經自行就醫後已無大礙。

而該畫面被PO上爆料公社，也有不少網友熱烈討論，「願大家平安！媽祖娘娘會保佑！」、「很多事情無法用科學證明，但對媽祖信仰我表示尊重與敬仰。」、「這是台灣文化傳承，才有現在的台灣人熱情與世代包容，想想每個人都在這神聖文化下成長，用心去感受媽祖偉大。」

而二崙龍結媽的遶境行程不受影響，廟方也持續在臉書粉絲專頁上直播，路線已從台西、四湖進行到口湖，媽祖鑾轎今晚駐駕在口湖下寮仔順寮宮，預定今天清晨6時15分準時起駕。

雲林二崙龍結媽前天傍晚繞境行經台西海口橋，鑾轎突然走水路「潦溪」。圖／取自爆料公社
雲林二崙龍結媽前天傍晚繞境行經台西海口橋，鑾轎突然走水路「潦溪」。圖／取自爆料公社
雲林二崙龍結媽繞境隊伍突然往漲潮至2米深的虎尾溪走去，所幸有熱心漁民利用膠筏協助鑾轎與人員上岸。圖／取自爆料公社
雲林二崙龍結媽繞境隊伍突然往漲潮至2米深的虎尾溪走去，所幸有熱心漁民利用膠筏協助鑾轎與人員上岸。圖／取自爆料公社

白沙屯媽祖 遶境

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