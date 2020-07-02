台西設置文蛤殼、牡蠣殼暫置場 解決後端去化問題

雲林縣文蛤養殖近年受極端氣候及春夏季節交替等影響，經常出現死亡情形，面臨大量暴斃的文蛤，文蛤殼何處去？成了業者最苦惱的問題。在沿海鄉鎮產業道路或保安林帶，可見被隨意堆置的文蛤殼及牡蠣殼，為解決觀瞻與環境整潔，雲林縣政府在台西鄉新興段277-34土地設暫置場，今天開始協助業者回收文蛤殼，經環保局清潔篩檢後，鋪設於濁水溪砂地抑制揚塵。

縣長張麗善以文蛤為例，雲林縣的養殖面積約3300公頃，年產量近4萬公噸，約占全國6成，產值高達26億元，但連帶產生的廢棄文蛤殼初估每年約有3300噸，設置暫置場可優先解決這些農業廢棄物的置放問題。

張麗善表示，廢棄文蛤殼及牡蠣殼其實還可再利用，取代部分碎石級配，鋪設於濁水溪砂地，不僅可減少揚塵，也可解決廢棄物造成的環境汙染，環保局108年度試辦成效達7成，今年也將持續爭取經費擴大辦理，將30公頃以上的文蛤殼鋪設於10號、40號及74號越堤路段裸露地。

濁水溪揚塵問題存在許久，環保局利用文蛤殼抑制揚塵發現，持續時間可達6個月以上，經費需求比傳統級配降低至3成。環保局呼籲業者，進場前務必先將殼類分類清楚，勿夾雜其他垃圾，以利縣府協助後續去化。