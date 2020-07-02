嘉義市西區國民運動中心納前瞻 市府：將盡速提出規畫

立法院今天開臨時會通過行政院前瞻計畫預算籌編，立委王美惠表示，在附帶決議第4項提案將嘉義市西區國民運動中心納入前瞻計畫，也一併在會議上通過。

嘉義市府教育處表示，感謝各界對西區國民運動中心的支持與關心，市府目前已進行興建國民運動中心的先期規畫，在中央補助計畫頒布後即可向中央提出申請，未來結合中央與地方的資源，提供市民另一座優質的運動場館。

立法院表決通過同意行政院辦理前瞻基礎建設計畫後續4年新台幣4200億元預算籌編，併同前期所餘900億元編列特別預算，共計5100億元。

近兩年來，嘉義市府頻向中央喊話，要求補助經費興建西區國民運動中心。王美惠表示，今年5月在立法院財政委員會聯席會議提案，要求教育部考量將西區國民運動中心納入前瞻計畫補助，經聯審通過後再於今日臨時會通過，「注入了一劑強心針」。

王美惠表示，去年她仍然是嘉義市議員的時候，就曾經在市議會提案建請市府規畫設計西區國民運動中心，當時所有議員也都全力支持，當上了立委也一樣積極爭取相關建設，針對西區國民運動中心接下來的進度，會繼續監督中央政府。

王美惠說，中央補助已經出現曙光之後，市府也應該要加快腳步，盡快完成規畫，並與中央攜手合作，落實這項重大建設，讓市民有個更完善、更便利的運動場域。