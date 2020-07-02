打造南北藝文合作平台 嘉縣府與廣藝基金會簽約

嘉義縣政府與廣達集團廣藝基金會今天上午簽署藝文交流合作意向書，共同打造「南北藝文合作平台」，3年期間嘉義縣府及廣藝基金會可將優秀的藝文團隊互相分享交流到當地表演，首部曲將於本周六至嘉義縣表演藝術中心演出鄧麗君音樂劇「何日君再來」。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，很感謝嘉義縣的邀請，未來與嘉義縣政府的長期合作，除了嘉義縣政府及廣藝基金會的優秀藝文團隊雙向表演、交流，只要團隊夠優秀，廣藝基金會也願意協助將嘉義縣優質藝文團體推廣到國際，促成雙贏局面。

嘉義縣政府表示，隨著疫情逐漸穩定，嘉義縣5月底率先啟動「藝文振興方案提案計畫」，以每案9萬元共徵求11個案子，協助表演團隊自疫情冰凍期復甦，7月2日再與廣藝基金會簽署藝文交流合作意向書，活絡藝文產業市場。

現場除了簽署合作意向書，也搶先曝光「何日君再來」音樂劇片段，嘉義縣長翁章梁表示，走進表藝中心、進到音樂劇情裡面，就會感受到不一樣的世界，身心靈都能獲得舒緩，看完「何日君再來」片段，彷彿年輕2、30歲，回到80年代感受主角的悲歡離合。