農村阿嬤手工製環保檸檬清潔液 退休校長代網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市種優質火龍果，採友善環境無毒栽培法，不施農藥及化肥，取名「夫子自然農園」，日前臉書發表厝邊阿嬤們，手工製作環保天然檸檬清潔液過程，分享自製清潔液妙用及安全，沒想到，獲網友熱烈迴響，紛紛來電購買，還有人跑來搶購，一下子就完售，阿嬤開心感謝校長及網友熱愛。

李榮善說，阿嬤們是他農園的好厝邊，手工製作古老傳統純天然清潔液，取用無毒檸檬清洗削皮，酒精萃取檸檬皮精油24小時，加天然發泡劑和蘆薈汁，完成無毒天然清潔液。

這一群快樂的老農把鐵皮屋當工廠，在說說笑笑中製成天然清潔液，分享給庄仔親戚朋友，他用天然清潔液洗頭、洗臉、洗澡、洗衣服、洗碗筷，阿嬤們回收長相差要丟棄的檸檬再利用。

阿嬤們削檸檬皮，萃取精油做成天然環保清潔液，剩下果實擠檸檬汁，加蜂蜜冰冰涼涼，炎炎夏日，下工後一杯消暑解渴又營養；他把擠乾的果渣用來做環保酵素，變成火龍果的天然微生物菌肥；萃取過的檸檬皮曬乾，又可以是天然香氛檸檬蚊香。