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台南龍眼蜜限量上架 評鑑特等7人楠西蜂蜜班員占5人
舉辦多年去年因無龍眼花蜜停辦的台南市國產蜂蜜評鑑，選出特等獎及頭等獎，訂10日頒獎；特等獎7名其中莊朝強、田宗益、、邱品嘉、胡駿筌、羅元澤等5人竟都來自楠西養蜂班第三班，意外成為是大贏家。
得獎蜂蜜各有銷售管道多已被預購，目前僅羅元澤經營的「振元蜂業」在歸仁區農會仍有50瓶上架，永康農會少量開賣，每瓶600公克1000元較一般龍眼蜜多100到200元，因預期很快就賣光，買不到得獎蜂蜜的民眾可上網搜尋「振元蜂業」直接向蜂農購買，以免買到假貨。
楠西農會養蜂產銷班共有三個班，第三班班長蔡勝峰說，班員其實大多時間都到各地放蜂採蜜，表現優異主要是管理更加用心，還有知道怎麼選擇品質優良的花種。
評鑑項目配分澱粉酶活性值20分、HMF（羥甲基糠醛）10分、色澤15分、香氣25分、風味30分。
今年龍眼蜜雖沒有像去年那樣完全沒有蜜可採，產量也僅正常產量一半，價格產地大宗每台斤龍眼蜜約800至900元間，若參賽得獎者行情略高。
今年評鑑有33家蜂農參賽，市府邀請苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫺、嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫等5位學者專家擔任複評委員。
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