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學甲慈濟宮保生大帝總廟 國寶藝術集大成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影
台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影

台南市學甲區慈濟宮，主祀保生大帝，信眾廣布各地，有「台灣保生大帝總廟」，每年農曆3月11日「上白礁謁祖遶境」祭典，具有緬懷先祖、飲水思源傳承意涵，成為寺廟一大特色，慈濟宮董事長王文宗說，慈濟宮為保生大帝台灣開基祖廟，列為國家三級古蹟，奉祀800餘年歷史開基保生二大帝，係來自福建泉郡白礁慈濟宮，康熙年間由李姓先祖自白礁迎來奉祀，更是聞名全台。

來慈濟宮除參拜，也可欣賞到少見的寺廟藝術作品；廟方更保留有完整「台灣第一國寶-葉王交趾陶」作品200餘件及何金龍剪黏、潘麗水彩繪、李漢卿彩繪、蘇水欽木雕等國寶藝術大師歷代經典大作，對外開放免費參觀。

而每年農曆3月11日「上白礁謁祖遶境」是主要祭典活動，參與陣頭來到將軍溪畔「頭前寮」舉行祭典，隔海遙祭保生大帝祖廟，具有緬懷先祖、飲水思源之意，今年因疫情取消，雖然不少信眾失望，但防疫優先，不得不然。

慈濟宮近年來積極營造不一樣寺廟特色，除開發文創商品，讓大小朋友更貼近，也結合學界投入寺廟珍貴歷史影像；去年發現一批早期16厘米膠捲劣化嚴重，經南藝大團隊歷經2個多月搶救影片成功數位掃描重現，今年首度將影片公開。

經查，這些影片是在民國60年配合當時建國60年大遊行，另外民國67年也拍攝一些，有些藝陣目前已經消失，重現這些畫面相當珍貴。

廟方今年春節還安排在廟前播映，邀請地方父老一起重溫當年上白礁盛況，一起走尋當年參與人物，進步的宗教思維，展現不一樣宗教特色。

王文宗說，慈濟宮有形如國寶級「葉王的交趾陶、「何金龍大師的剪粘」作品及無形「上白礁謁祖祭典」的藝閣藝陣，都是廟方與地方一起打造的重要資產，而台灣文化生命力，其實就在地方廟宇。希望發揚保生大帝的精神，讓慈濟宮廣大的信眾，喚起外界更重視宗教文化傳承。

台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影
台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影
台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影
台南學甲慈濟宮信眾分布各地，有「台灣保生大帝總廟」稱謂。記者謝進盛／攝影

慈濟 國寶 遶境

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