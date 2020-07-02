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影／「救了我們全家」 嘉義市首間家托站讓家屬喘息

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影

嘉義市有長照需求的民眾約有9000多人，家庭照顧者有3000多人，市府今年輔導成立第一間家庭托顧站「優好社區長照機構」，讓家人送長者來托顧站個別照顧，紓解壓力，有老翁因失智每天製造噪音，家人身心緊繃，已到極限，終於得到喘息，感動地說「不只救了父親，也救了我們全家」。

一走進優好家庭托顧站就是客廳，桌上擺了益智遊戲，有舒適的沙發和電視，完全不像一般的長照機關，業者鍾承翰是8年級生，空間全是他設計，牆面粉刷以暖色調為主，並採木質的地板和餐桌，有舒適的長沙發和電視，營造家的感覺。

鍾承翰說，他曾是加護病房的護理師，看到重症長者常常只有生與死2種選項，希望能陪伴他們更多時間，便成立嘉義市第一家家托站，為讓長者不要排斥到新的空間，營造家的感覺，讓長者有安全感，每天有健康操、益智遊戲和音樂等充實課程。

90歲林姓老翁年輕時是伐木工，又喜歡到廟會打鼓唱歌，手腳靈活，但失智後本能的在家中日夜敲打哼歌，家人若勸阻，便會受他責罵，全家精神壓力緊繃，直到送來優好托顧站才獲紓解。

鍾承翰說，透過長者的生長背景和習性去了解他們，林翁喜歡敲打哼歌，就安排音樂課程，讓他打鈴鼓、搖鈴鐺等。

另名83歲蔡姓老翁則因喪妻，長期憂鬱，常常不自覺流淚，曾被家屬送到機構，但大多躺在床上，常感嘆自己「像畜生，沒尊嚴」。來到托顧站後，鍾承翰常陪他聊天，玩益智遊戲等，給他很大自主權，讓他能選擇自己喜歡的活動，蔡重拾尊嚴後，情緒也慢慢平復。

市府社會處指出，嘉義市長照機關密集，家屬大多選擇日照中心，家托站發展較晚，但日照中心是團體式照顧，有些長輩失智或社會參與有困難，不適合團體生活，比較適合個別照顧的家托站，有優好的成功案例，目前已有2到3家業者也將投入成立行列。

嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影
嘉義市第一間家庭托顧站，營造家的感覺，讓老人家獲得安全感。記者李承穎／攝影

長照 老翁 嘉義

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