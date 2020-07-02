台南打造廟宇藝術導覽網 遊客也可看懂門道

台南擁有全台最多的逾1600間廟宇，市府已著手建置「台南廟宇藝術導覽網」，目前完成21間廟宇150筆藝品的登錄介紹，未來將持續建構，讓台南廟宇藝術也納人遊客的口袋名單。

台南市政府觀光旅遊局已推出「廟宇藝術散步地圖」，但紙本地圖承載資訊有限，觀旅局去年1月開始打造網路導覽平台，建置「台南廟宇藝術導遊網」，讓遊客打開手機，就能透過網路文字和圖片，決定要到哪間廟宇走一趟，不僅看熱鬧，也看得懂一點門道。

不過，建構「台南廟宇藝術導覽網」可不是件容易的事，除了要做文史功課及田野調查，還要拍照，加強知性深度；台南從第一間廟宇八吉境關帝廳上網1年半來，觀旅局也才完成21間廟宇150筆藝品的登錄介紹。

就台南現存的逾1600間廟宇來說，導覽網上的21間廟宇，根本只是尾數；觀旅局長郭貞慧今天告訴中央社記者，導覽網的廟宇及藝品建置是沒有時程的，觀旅局登錄介紹的廟宇，也傾向知名、藝術成分高的廟宇，不是每間廟宇都會被選中上網。

因此，現階段「台南廟宇藝術導覽網」只是一個開始，台南可傳述的廟宇、藝品及匠師不計其數，何況廟宇周遭還有古蹟景點及美食，讓台南廟宇藝術之旅，更豐富更有深度。

其實，早在2005年，台南市赤崁文史工作室已調查彙整府城廟宇，將府城人一生的信仰歸類為「生、教、長、婚、運、家、醫、名、冥」等九大類，各類都有代表性的廟宇，尤其有數座古廟已名列古蹟，不只是宗教信仰中心，更是地標；這些府城古廟，讓人看盡台南人生老病死的宗教信仰，及和廟宇密不可分的連結。