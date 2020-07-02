快訊

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

台南打造廟宇藝術導覽網 遊客也可看懂門道

中央社 / 台南2日電

台南擁有全台最多的逾1600間廟宇，市府已著手建置「台南廟宇藝術導覽網」，目前完成21間廟宇150筆藝品的登錄介紹，未來將持續建構，讓台南廟宇藝術也納人遊客的口袋名單。

台南市政府觀光旅遊局已推出「廟宇藝術散步地圖」，但紙本地圖承載資訊有限，觀旅局去年1月開始打造網路導覽平台，建置「台南廟宇藝術導遊網」，讓遊客打開手機，就能透過網路文字和圖片，決定要到哪間廟宇走一趟，不僅看熱鬧，也看得懂一點門道。

不過，建構「台南廟宇藝術導覽網」可不是件容易的事，除了要做文史功課及田野調查，還要拍照，加強知性深度；台南從第一間廟宇八吉境關帝廳上網1年半來，觀旅局也才完成21間廟宇150筆藝品的登錄介紹。

就台南現存的逾1600間廟宇來說，導覽網上的21間廟宇，根本只是尾數；觀旅局長郭貞慧今天告訴中央社記者，導覽網的廟宇及藝品建置是沒有時程的，觀旅局登錄介紹的廟宇，也傾向知名、藝術成分高的廟宇，不是每間廟宇都會被選中上網。

因此，現階段「台南廟宇藝術導覽網」只是一個開始，台南可傳述的廟宇、藝品及匠師不計其數，何況廟宇周遭還有古蹟景點及美食，讓台南廟宇藝術之旅，更豐富更有深度。

其實，早在2005年，台南市赤崁文史工作室已調查彙整府城廟宇，將府城人一生的信仰歸類為「生、教、長、婚、運、家、醫、名、冥」等九大類，各類都有代表性的廟宇，尤其有數座古廟已名列古蹟，不只是宗教信仰中心，更是地標；這些府城古廟，讓人看盡台南人生老病死的宗教信仰，及和廟宇密不可分的連結。

信仰 古蹟 導遊

延伸閱讀

非常木蘭悉心扶植 農業與藝術激盪美好花生

台中馬鳴國小畢業生當小小齊柏林 家鄉拍紀錄片

美媒：台灣對同志友善 有助LGBTQ藝術蓬勃發展

嘉義縣首間大廟上梁儀式 氣氛莊嚴肅穆

相關新聞

嘉義市西區國民運動中心納前瞻 市府：將盡速提出規畫

立法院今天開臨時會通過行政院前瞻計畫預算籌編，立委王美惠表示，在附帶決議第4項提案將嘉義市西區國民運動中心納入前瞻計畫，...

打造南北藝文合作平台 嘉縣府與廣藝基金會簽約

嘉義縣政府與廣達集團廣藝基金會今天上午簽署藝文交流合作意向書，共同打造「南北藝文合作平台」，3年期間嘉義縣府及廣藝基金會...

大型車內輪差視線死角 駕駛和行人一定要小心

鑑於台南市區日前發生機車騎士，在路口遭混泥土攪拌車右轉彎輾死交通意外，市警三分局今天在和順工業區舉辦大型車內輪差交通安全...

農村阿嬤手工製環保檸檬清潔液 退休校長代網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市種優質火龍果，採友善環境無毒栽培法，不施農藥及化肥，取名「夫子自然農園」，日前...

台南龍眼蜜限量上架 評鑑特等7人楠西蜂蜜班員占5人

舉辦多年去年因無龍眼花蜜停辦的台南市國產蜂蜜評鑑，選出特等獎及頭等獎，訂10日頒獎；特等獎7名其中莊朝強、田宗益、、邱品...

學甲慈濟宮保生大帝總廟 國寶藝術集大成

台南市學甲區慈濟宮，主祀保生大帝，信眾廣布各地，有「台灣保生大帝總廟」，每年農曆3月11日「上白礁謁祖遶境」祭典，具有緬...

影／「救了我們全家」 嘉義市首間家托站讓家屬喘息

嘉義市有長照需求的民眾約有9000多人，家庭照顧者有3000多人，市府今年輔導成立第一間家庭托顧站「優好社區長照機構」，...

家庭照顧者壓力逼到極限 阿里山喘息之旅重拾笑容

嘉義市長期照顧管理中心為讓家庭照顧者紓解壓力，今天與台北富邦銀行公益慈善基金會合作，帶20多名家庭照顧者到北門車站，搭乘...

台南水都水世界將關閉 體育處：明年夏天新面貌開放

夏季是台南人最消暑設施之一的東區水都水世界即將結束營業，預計營業到8月15日，市府體育處表示，由於設施老舊，加上合約到期...

七股展出地表最大黑面琵鷺 一見雙雕藝術季11日啟動

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在台南七股遊客中心宣告舉辦「2020一見雙雕藝術季」，管理處長徐振能邀請市長黃偉哲、外賓參...

睽違34年全中運重返雲林 張麗善宣示呈現國人最好一面

睽違34年的全國中等學校運動會，將重返雲林田徑場，雲林縣政府以無比欣悅的心情迎接明年全中運在雲林，特地提前在斗南田徑場為...

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

嘉義縣長翁章梁縣府團隊重要主管、建設處長林聰利，奉調高升交通部公路總局副局長，縣府接到公路總局商調公文，近期人事生效履新...

熱門新聞

台中捷運綠線今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。