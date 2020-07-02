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家庭照顧者壓力逼到極限 阿里山喘息之旅重拾笑容
嘉義市長期照顧管理中心為讓家庭照顧者紓解壓力，今天與台北富邦銀行公益慈善基金會合作，帶20多名家庭照顧者到北門車站，搭乘小火車到阿里山奮起湖旅遊，暫時遠離照顧壓力，有照顧者很少出門遊玩，壓力已逼近極限，今天總算獲得抒發，露出笑容。
市長黃敏惠、富邦銀行公益慈善基金會總幹事翟小璧及經理盧明芬等人，也到場送家庭照顧者上小火車，並加油打氣，市府與富邦合作辦紓壓喘息活動已達10年，參與人數達1814人，今年陸續還有插花、有氧舞蹈和彈力球運動等7場舒壓課程。
劉姓婦人是資深家庭照顧者，一肩扛起照顧9旬母親的責任已達9年，劉母脊椎、雙腳受傷且失智，共動過4次手術，在家必須24小時看顧活動安全，且要定期到聖馬爾定醫院復健雙腳，讓她更有力量可以行走。
她說，能與照顧者一同出遊覺得很開心，大家彼此抒發照顧壓力，出外走走，也能放鬆。
另名林姓婦人是照顧失能的丈夫長達10年，24小時看顧，不假他人之手，將近十年的照顧負荷從不喊苦，她說，很少外出遊玩，不敢離開丈夫的視線超過一天，這次能上奮起湖呼吸新鮮空氣真好。
黃敏惠表示，照顧者的身心靈健康是市府重視的事情，人無法處於長期照顧壓力，必須有一段時間紓解；被照顧者重要，照顧者更重要，有健康的身心靈，才能做好照顧者的工作，感謝富邦基金會的協助。
翟小璧說，基金會主要關懷長輩及身心障礙者，這兩個族群多少需要家庭照顧者的照顧，他們的辛勞是我們沒辦法看到的，對家庭、社會貢獻很大。
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