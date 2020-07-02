快訊

指考國文第一題就考新冠肺炎！試題解答看這邊

夏季慎防！這病比新冠肺炎可怕 致死率可達60％

七股遊客中心新亮點 4公尺高黑琵裝置藝術超吸睛

中央社 / 台南2日電

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天公開展示設置在七股遊客中心的4公尺高大型黑面琵鷺裝置藝術，台南市長黃偉哲表示，希望與安平的虎鯨呼應，吸引遊客造訪台南。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在七股遊客中心舉辦2020一見雙雕藝術季活動記者會，由藝術家鄭凱元設計的大型黑面琵鷺裝置藝術「七股尚Happy」公開亮相。高約4公尺、翅膀張開總長達16公尺的黑面琵鷺屹立在七股遊客中心建物上方，成為遊客的目光焦點。

有遊客表示，從來沒有看過這麼大隻的黑面琵鷺，實在很特別，讓人感覺很驚艷。今天台南天氣不錯，到海邊來走走會有好心情。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，今年的一見雙雕藝術季選在七股遊客中心與七股鹽山展出，規劃一系列吸睛作品。包括全國最大鹽雕「星心相愛」、透過光影營造的紅樹林綠色隧道景觀，可讓遊客有不同的旅遊體驗。

受邀出席活動的黃偉哲表示，一見雙雕藝術季是有傳統、有歷史的活動，而且雲嘉南風管處的同仁很用心，每年活動都有不同亮點。今年推出了4公尺高的黑面琵鷺裝置藝術，如果能飛到安平碰到另一個大型裝置藝術虎鯨，不知道哪一個會比較厲害。

黃偉哲表示，安平虎鯨展演秀將於15日登場，一直到10月18日都會有活動；加上七股海鮮節，及在暑假期間會持續開放的馬沙溝濱海遊憩區，可讓大家從暑假頭玩到暑假尾，光是在台南就玩不完。

他說，接下來民眾很快就可以使用三倍券，希望大家到台南來拚命「報復」，台南市政府也將配套推出抽獎活動，豐富的獎品一定讓大家覺得值得來消費。市府正考慮在中秋節檔期舉辦大型演唱會，接下來還有國慶焰火活動，會有充分機會讓大家使用三倍券。

黑面琵鷺 裝置藝術 國家風景區

延伸閱讀

租金補貼擴大受理 台南加碼增至8257戶

三倍券台南加碼 抽新房、車子

200輛GoShare共享電動機車 插旗台南

台南搶攻振興券市場 祭最大獎送房子

相關新聞

正是吃竹筍大好季節！全台產量最大的古坑麻竹筍上市

雲林縣古坑鄉不只有咖，竹筍也是最大的經濟作物之ㄧ，種植面積3000 公頃以上，其中麻竹筍全台產量最大，用途最廣，是一般家...

教育部退回稻江停辦惹議 網友譏諷：不准死非要插管！

教育部退回嘉義縣稻江科技暨管理學院8月停辦計畫，餘波盪漾，校方指退回非駁回，停辦立場不變，有一半教師遞辭呈及不續聘，學生...

台南新化、善化安定台語班結業 父老呼籲落實台語扎根

台南市新化、善化與安定區都開辦台語文化班，今天3班35學員結訓，在善化圖書館舉行「聯合結訓典禮暨台語新書研習會」，3班學...

農村阿嬤破布子傳統珍饈美味 退休校長再代言網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，種優質火龍果網銷熱賣，日前臉書發表厝邊阿嬤們手工製作環保...

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

疫情解封，嘉義縣故宮南院為配合安心旅遊啟動，振興觀光，暑假旺季再度推出受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀，以及3D水幕魔...

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

台南市鹽水區透天厝民宅昨晚發生火警，造成行動不便顏姓屋主被燒焦死亡，另死者妻子（77歲）和屋內另2位周姓姐妹（16歲和1...

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

半夜牙痛找不到醫生，有人用比生孩子更痛苦來比喻！為協助解決民眾夜間急性口腔疾病發作，找不到診所，中華民國牙醫師公會全國聯...

解封後小確幸！台南勞工星光電影院今晚如期播映

台南市勞工局今天晚上6點30分在新營文化中心演藝廳播放3D冒險喜劇動畫影片「女王的柯基」，吸引許多愛看電影的勞工朋友帶著...

雲林縣斗六、西螺分局長換人 新任分局長今天上任

雲林縣警察局今天舉行新任分局長交接典禮，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善主持，地方各界與會觀禮，新任斗六分局長江慶斌，由基隆...

嘉義縣兩位6年級生碩士警分局長上任

警政署日前發布重要警職人事異動，嘉義縣警察局布袋、竹崎分局長異動，下午縣長翁章梁主持佈達、授階及交接典禮，台東縣警局成功...

退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義縣朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感...

全台最大獎！ 黃偉哲放大招「送房子」幕僚都嚇到

台南市政府在搶振興券商機行動上，原本被議員認為不夠積極，沒想到市長黃偉哲一出手就是全台最大獎「房子一戶」，據了解，黃偉哲...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

振興三倍券補助弱勢1千元提前入帳 台東1萬8千餘人受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。