七股遊客中心新亮點 4公尺高黑琵裝置藝術超吸睛

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天公開展示設置在七股遊客中心的4公尺高大型黑面琵鷺裝置藝術，台南市長黃偉哲表示，希望與安平的虎鯨呼應，吸引遊客造訪台南。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在七股遊客中心舉辦2020一見雙雕藝術季活動記者會，由藝術家鄭凱元設計的大型黑面琵鷺裝置藝術「七股尚Happy」公開亮相。高約4公尺、翅膀張開總長達16公尺的黑面琵鷺屹立在七股遊客中心建物上方，成為遊客的目光焦點。

有遊客表示，從來沒有看過這麼大隻的黑面琵鷺，實在很特別，讓人感覺很驚艷。今天台南天氣不錯，到海邊來走走會有好心情。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，今年的一見雙雕藝術季選在七股遊客中心與七股鹽山展出，規劃一系列吸睛作品。包括全國最大鹽雕「星心相愛」、透過光影營造的紅樹林綠色隧道景觀，可讓遊客有不同的旅遊體驗。

受邀出席活動的黃偉哲表示，一見雙雕藝術季是有傳統、有歷史的活動，而且雲嘉南風管處的同仁很用心，每年活動都有不同亮點。今年推出了4公尺高的黑面琵鷺裝置藝術，如果能飛到安平碰到另一個大型裝置藝術虎鯨，不知道哪一個會比較厲害。

黃偉哲表示，安平虎鯨展演秀將於15日登場，一直到10月18日都會有活動；加上七股海鮮節，及在暑假期間會持續開放的馬沙溝濱海遊憩區，可讓大家從暑假頭玩到暑假尾，光是在台南就玩不完。

他說，接下來民眾很快就可以使用三倍券，希望大家到台南來拚命「報復」，台南市政府也將配套推出抽獎活動，豐富的獎品一定讓大家覺得值得來消費。市府正考慮在中秋節檔期舉辦大型演唱會，接下來還有國慶焰火活動，會有充分機會讓大家使用三倍券。