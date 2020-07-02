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台南水都水世界將關閉 體育處：明年夏天新面貌開放

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書

夏季是台南人最消暑設施之一的東區水都水世界即將結束營業，預計營業到8月15日，市府體育處表示，由於設施老舊，加上合約到期，將暫時關閉進行室內整修、與室外招標，預計明年夏季會以全新的樣貌與民眾見面。

由於市區裡室外泳池並不多，民眾對於水都即將關門相當不捨，也認為市府應該多規畫便宜又好玩的水上設施，還有民眾回憶水都的前身市立泳池時，收費雖然便宜只有17元，但更衣室連門都沒有，希望未來的設施能夠再提昇。

水都最近公告表示將營業到8月中，還有泳票的民眾請盡快前往消費。

體育處則表示，現有的室內與室外設施都有30年以上，相當老舊，這次有申請到前瞻計畫的補助2000萬元，將進行室內的全面整修。

體育處表示，室外的部分，今年在做夏季開幕前的檢修時，就發現戶外的迴旋滑水道已有結構安全問題，所以至今都封閉未開放，目前體育處已同步在進行促參招標，希望引進廠商同時進行室外的整建，由於舊有的結構將拆除，未來是否還有滑水道，要看新的廠商的規畫。

市區裡戶外泳池並不多，目前有對外營業的多數都是學校附設的室內泳池，像是長女、德光及南一中等。

台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書
台南東區水都水世界即將結束營業。圖／取自水世界臉書

體育 滑水道 南一中

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