七股展出地表最大黑面琵鷺 一見雙雕藝術季11日啟動

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在台南七股遊客中心宣告舉辦「2020一見雙雕藝術季」，管理處長徐振能邀請市長黃偉哲、外賓參與「啟飛儀式」，象徵配合7月1日「安心旅遊」上路如期舉辦，帶動台南產業，一見雙雕藝術季7月11日至8月30日，在七股遊客中心展出光雕與超大地景藝術品及七股鹽山的最大鹽雕。

管理處今年在遊客中心屋頂放置一隻「地表最大、高約4公尺，翅膀張開總長達16公尺的黑面琵鷺」，官方名字叫「七股尚Happy」，表情生動。設計者鄭凱元表示，黑面琵鷺是七股指標，落在七股遊客中心成為新地標，象徵七股與在地的生態特色一體，地景裝置與民眾互動，為傳統觀光休閒注入新活力和新意涵，並促進自然生態保育。

著名的生態景點「台灣袖珍版亞馬遜河」四草綠色隧道，也配合活動設置在七股遊客中心，讓遊客也能感受台南紅樹林形成綠蔭成林的絕美綠色水上隧道，透過光影營造出壯闊場景，參與者感覺像跟著黑面琵鷺坐上竹筏，置身湖面一同進入紅樹林隧道，沿著水中森林及堤岸兩旁鷺鷥林，跟著偶爾現身的可愛招潮蟹、彈塗魚，四面環繞投影光雕讓遊客了解濕地生態。

雲嘉南管理處表示，已規畫系列作品，有全國最大鹽雕「星心相愛」、向防疫醫護及名醫英雄致敬的「臺灣加油」、生態浩劫災難的「還以鹽色」、重現七股早期火車結合曬鹽倒影藝術場景的「鹽鄉風情畫」、首次將鹽融入生活美學於中，倡導用鹽來養身的「鹹鹹在家」，重新整裝上陣賦予新的生命力的「鹽巨人」，以貼近日常生活樣貌化為創作主題，讓新世代產生更多與自然共存互動與共鳴。

台灣好行西濱快線為配合活動打造「鹽之花巴士」，見證雲嘉南濱海地區曾是台灣高品質「食鹽」發源地。公車內還有「鹽精靈」等比例公仔，還有井仔腳鹽田實境大圖，讓民眾搭乘時能感受鹽田曬鹽；巴士拉環上也有鹽類小知識，搭乘民眾可了解世界各地不同鹽類，感受西濱鹽之鄉豐富迷人情境。