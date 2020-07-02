快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七股展出地表最大黑面琵鷺 一見雙雕藝術季11日啟動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在台南七股遊客中心宣告舉辦「2020一見雙雕藝術季」，管理處長徐振能邀請市長黃偉哲、外賓參與「啟飛儀式」，象徵配合7月1日「安心旅遊」上路如期舉辦，帶動台南產業，一見雙雕藝術季7月11日至8月30日，在七股遊客中心展出光雕與超大地景藝術品及七股鹽山的最大鹽雕。

管理處今年在遊客中心屋頂放置一隻「地表最大、高約4公尺，翅膀張開總長達16公尺的黑面琵鷺」，官方名字叫「七股尚Happy」，表情生動。設計者鄭凱元表示，黑面琵鷺是七股指標，落在七股遊客中心成為新地標，象徵七股與在地的生態特色一體，地景裝置與民眾互動，為傳統觀光休閒注入新活力和新意涵，並促進自然生態保育。

著名的生態景點「台灣袖珍版亞馬遜河」四草綠色隧道，也配合活動設置在七股遊客中心，讓遊客也能感受台南紅樹林形成綠蔭成林的絕美綠色水上隧道，透過光影營造出壯闊場景，參與者感覺像跟著黑面琵鷺坐上竹筏，置身湖面一同進入紅樹林隧道，沿著水中森林及堤岸兩旁鷺鷥林，跟著偶爾現身的可愛招潮蟹、彈塗魚，四面環繞投影光雕讓遊客了解濕地生態。

雲嘉南管理處表示，已規畫系列作品，有全國最大鹽雕「星心相愛」、向防疫醫護及名醫英雄致敬的「臺灣加油」、生態浩劫災難的「還以鹽色」、重現七股早期火車結合曬鹽倒影藝術場景的「鹽鄉風情畫」、首次將鹽融入生活美學於中，倡導用鹽來養身的「鹹鹹在家」，重新整裝上陣賦予新的生命力的「鹽巨人」，以貼近日常生活樣貌化為創作主題，讓新世代產生更多與自然共存互動與共鳴。

台灣好行西濱快線為配合活動打造「鹽之花巴士」，見證雲嘉南濱海地區曾是台灣高品質「食鹽」發源地。公車內還有「鹽精靈」等比例公仔，還有井仔腳鹽田實境大圖，讓民眾搭乘時能感受鹽田曬鹽；巴士拉環上也有鹽類小知識，搭乘民眾可了解世界各地不同鹽類，感受西濱鹽之鄉豐富迷人情境。

7月11日在七股鹽山開幕，邀請御鼓坊、情歌暖男-黃奕儒、非洲金貝鼓等演出，舉辦加碼鹽品DIY、鹽咖啡免費品嘗、贈送1000份意幸相吸磁鐵、500份七股鹽選-王爺加持的平安鹽袋，相關旅遊資訊及報名訊息可搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁(www.facebook.com/swcoast)或洽詢電話06-7861017查詢。

一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」吸引遊客。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」吸引遊客。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，市長黃偉哲與地方人士參與宣傳。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影
一見雙雕藝術季11日登場，遊客中心上方「地表最大黑面琵鷺」，吸引遊客搶先拍照自拍。記者周宗禎／攝影

黑面琵鷺 巴士 紅樹林

延伸閱讀

國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

桃園龍潭大池 「鴨鴨」又出現了

桃園龍潭大池重現水上活動 黑面琵鷺腳踏船添新亮點

許厝港濕地報喜 小燕鷗首次育雛

相關新聞

台南水都水世界將關閉 體育處：明年夏天新面貌開放

夏季是台南人最消暑設施之一的東區水都水世界即將結束營業，預計營業到8月15日，市府體育處表示，由於設施老舊，加上合約到期...

七股展出地表最大黑面琵鷺 一見雙雕藝術季11日啟動

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天在台南七股遊客中心宣告舉辦「2020一見雙雕藝術季」，管理處長徐振能邀請市長黃偉哲、外賓參...

睽違34年全中運重返雲林 張麗善宣示呈現國人最好一面

睽違34年的全國中等學校運動會，將重返雲林田徑場，雲林縣政府以無比欣悅的心情迎接明年全中運在雲林，特地提前在斗南田徑場為...

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

嘉義縣長翁章梁縣府團隊重要主管、建設處長林聰利，奉調高升交通部公路總局副局長，縣府接到公路總局商調公文，近期人事生效履新...

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

台南市男子林塏宗的59歲父親肝癌末期，生前最大願望是前往花東一遊，啟程之後父親臉上的笑容只綻放2天，突然在東海岸陷入昏迷...

台南市自駕公車有2條路線 最快下半年開放乘車體驗

台南自駕公車日前獲得監理單位核發試驗車牌，近期將完成實車運轉測試的整備，預計8月開始在南科、沙崙兩地進行道路實驗測試，初...

工廠管理輔導法上路 嘉縣21家未登記工廠面臨斷水斷電

工廠管理輔導法去年公布施行，領有臨時工廠登記業者，在施行日起2年內申請特定工廠登記；另，針對2016年5月20日以後未登...

安心旅遊加碼再加碼！嘉義飯店業紛紛推0元住宿方案

安心旅遊補助昨天上路，中央補助1千元，嘉義市府再加碼500元，自由行旅客每人有每房1500元額度，嘉義市各大飯店紛紛推出...

三倍券台南加碼 抽新房、車子

振興三倍券本月15日開放消費，台南市長黃偉哲昨天宣布，為力拚商機，市府將舉辦抽獎活動，祭出最大獎一戶房子，第二獎為汽車，...

招商引資 雲縣房屋稅增4400萬元

雲林縣地方稅收上半年大幅成長，其中以房屋稅增加4440萬元為冠，第二名印花稅增加4007萬元。此外，雲林縣第一個自有財源...

南六董事長 為家鄉老人建廚房

口罩國家隊之一的南六企業董事長黃清山，10多年來提供老家台南六甲區和鄰近弱勢長輩的午、晚餐，委請自助餐店製作便當，今年決...

嘉市升格38年 預算3億變146億

昨天是嘉義市升格省轄市38周年，市長黃敏惠表示，感謝前市長許世賢與當年議員等前人努力奔走，讓嘉義市得以升格，從原本僅有3...

熱門新聞

雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」

台中捷運綠線今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門

台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。