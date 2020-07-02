台南自駕公車將實測 預定下半年上路載客

台南自駕公車已獲監理單位核發試驗車牌，台南市政府與理立系統公司合作的「自動駕駛公車實驗計畫」，近期內將進入實車運轉測試整備，預定今年下半年測試後上路載客。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，自駕公車是「智慧交通」的外在表現，市府已完成自駕車輛整備及第一階段路測設施的建置，且獲得監理單位核發試驗車牌，進入實證運行。

他表示，監理單位核發試驗車牌，代表自駕公車可合法上路，進入道路實驗階段後，民眾可望在南科、沙崙兩地目睹實車運轉測試。

目前台南自駕公車不載客，先進行道路基本資料蒐集，預訂7月底辦理發表會後，逐步進行道路實驗測試，最快今年下半年開放民眾乘車體驗，後續再規劃開放轄內客運業者參與經營，作為一般收費公車路線。

王銘德說，台南自駕公車上路載客後，可望成為國內第一條商業運轉的自駕巴士路線。自駕公車正式商轉，可降低人為疏失事故及疲勞駕駛的安全疑慮，並補強都會離峰時段或偏鄉駕駛人力短缺的問題。

台南市政府公共運輸處長吳俁之表示，市府初步規劃出「南科火車站—南科考古館」及「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條自駕公車路線，初期營運首重交通安全，仍會有駕駛人員在座位上全程監控，隨時接手，未來再循序擴大測試地點。