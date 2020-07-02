遊花東為癌末父送行 兒泣：來世我當爸再續情

台南市男子林塏宗帶著癌末父親遊花東，途中父親昏迷送台東部東醫院急救，不久後過世。林男日前回醫院感謝醫護人員，他落淚地說「來世讓我當爸爸，再續父子情」。

衛福部台東醫院今天表示，59歲的台南市民林木祥肝癌末期，最大的願望就是希望能到花東旅遊；林塏宗為圓父親旅遊夢今年2月初帶著父親到台東，未料父親在台東陷入昏迷。

林塏宗緊急將父親送到衛福部台東醫院急診，再轉回台南成大醫院，不幸2個月後父親辭世。林塏宗這幾天到台東回憶父親走過的景點，同時回到部東醫院向醫護人員致謝。

部東醫院指出，林塏宗在透露思父之情時幾度放聲痛哭，他說「30幾年來和爸爸的相處都很平淡，從籌備送行之旅一直到過世，終於找回父子親情，他和太太商量如果再生個小孩，希望爸爸來當我們兒子，讓我當爸爸，再重新經營這段父子之情」。

部東醫院表示，當初林父昏迷送到醫院時，急診醫師謝國章發現林父血液中氨指數破千 （正常數值為18.7~102 ug微克/dl分升），幾天之前應該就已失去意識，為了台東美景竟然有這毅力撐了2天，醫院只能盡最大的能力維護林父生命，最終生命還是走到盡頭。