睽違34年全中運重返雲林 張麗善宣示呈現國人最好一面

睽違34年的全國中等學校運動會，將重返雲林田徑場，雲林縣政府以無比欣悅的心情迎接明年全中運在雲林，特地提前在斗南田徑場為全中運執行委員會揭牌，同時發表可愛的全中運吉祥物，縣長張麗善宣示，縣府將總動員展現團隊精神辦好全中運，借以行銷雲林好山好水、好風情，讓「雲林上場！」

張麗善表示，為迎接明年全中運，縣府全面動員，除整修主賽場的斗南體育修，21項的競賽項目，除雲林主場，也商借南投、台中、新北等場地進行，期待透過此次全國性賽事，行銷雲林良品、宣傳雲林好山好水，讓估計超過1萬1000名的選手和家長，認識雲林，感受雲林熱情樸實的人情味，邀請大家明年來雲林，踅雲林、吃好覓、看比賽、看風景。

雲林縣距上次民國76年辦理全中運已34年，張麗善說，雲林將以嶄新的運動設施、最好的服務品質和最高的禮遇尊榮，加上無上的歡迎之意，邀請大家來雲林。

110年全中運「雲林準備好了！」張縣長說，這次共21個比賽項目，除田徑、技擊類和游泳等15個項目，雲林發展重點項目自選項目滑輪溜冰，這次新增自由車、輕艇、划船、擊劍、木球等項目，也因需要特殊場地，向南投、台中等縣市商借場地，讓比賽利完成。

因應賽務除成立全中運執行委員會，今天也同時讓可愛的吉祥物亮相，分別是「雲凌王子和蘭心公主」將成為全中運亮點。

張麗善說，體育署核定1億6千餘萬元的活動經費、田徑場修繕也有6250萬、體育館5000萬、溜冰場1250萬、莿桐國中軟網場1600萬的硬體整修費，其中雲林自籌款近3千萬，就希望把比賽辦得盡善盡美，把雲林最好一面展現給國人。

同時為激勵教練與選手，特別針對在全中運表現傑出的選手，每月提供3500元的培訓經費，教師也有補助教練指導費，希望能全心訓練選手，爭取更多榮耀。

張縣長和教育部、高中體育總會代表共為全中運委員會揭牌，兩位獲選為亞青國家代表隊的斗南高中鏈球金牌選手沈智陞，以及全國400跨欄金牌的麥寮高中楊睿萱也共襄盛舉，期待明年將代表雲林出賽能將金牌留在雲林。