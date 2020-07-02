35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

嘉義縣長翁章梁縣府團隊重要主管、建設處長林聰利，奉調高升交通部公路總局副局長，縣府接到公路總局商調公文，近期人事生效履新，翁章梁同意中央攬才，開心宣布這項人事案，祝賀林聰利， 希望他以後多照顧故鄉建設發展。

58歲林聰利服務公職長達35年，前縣長張花冠任內調升他為秘書長，取得12職等簡任公務員資格，新職公路總局副局長也是12職等，有人好奇，林聰利未升等，為何還要離鄉背井，接任更繁重工作。

六腳鄉出身的林聰利，26歲在阿里山鄉當技士，公職生涯從基層工作一路幹起，不放棄學習，自我挑戰，歷經5位縣長，參與重大縣政建設，工作表現受歷任縣長肯定賞識，他說，「公職生涯未離鄉，希望退休前，給自己挑戰、擴大服務機會」，他2年前還單攻攀登玉山頂。

他正修工專土木工程學系五專畢業，進修取得中正大學高階主管EMBA碩士，為跨領域學習，到長榮管理學院土地管理研究所、嘉大農藝碩專班進修，他說，現在公職須具跨領域專業背景。

林聰利曾任阿里山鄉公所技士、大林地政事務所課員、嘉縣府技士、科員、交通局課長，縣府秘書、交通局副局長及局長、民政處長、地政處長、經濟發展處長、秘書長，翁章梁上任轉任建設處長。