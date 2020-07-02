台南市自駕公車有2條路線 最快下半年開放乘車體驗

台南自駕公車日前獲得監理單位核發試驗車牌，近期將完成實車運轉測試的整備，預計8月開始在南科、沙崙兩地進行道路實驗測試，初步規畫有2條路線，最快下半年即能開放民眾搭乘體驗，可望成國內第一條商業運轉的自駕巴士路線。

交通局長王銘德指出，市府與「理立系統股份有限公司」合作「自動駕駛公車實驗計畫」，完成自駕車輛整備和第一階段路側設施的建置，日前獲得監理單位同意核發試驗車牌，後續進入道路實驗階段，民眾可在南科、沙崙兩地目睹實車運轉測試的情形。

王銘德說，自動駕駛的車輛除了本身車上的系統，也會同步結合路旁的攝影機、無線電、GPS等偵測基建設施，透過光學雷達及影像辨識等集結路況資料，由自駕系統即時運算做出指令控制車輛。

理立系統執行長李佳儒表示，光學雷達是以發射雷射光束探測目標位置及速度等，為自駕系統最重要的組件之一；路側設施將進一步針對公車死角做視野輔助，系統將透過反射回來的信號繪製出周圍環境的3D模型，並經過運算完成測試學習與系統調校作業。

王銘德表示，目前自駕公車先不載客進行道路基本資料收集工作，預訂7月底舉辦發表會後，逐步進行道路實驗測試，符合安全標準後，最快下半年開放民眾乘車體驗。之後則規畫開放客運業者參與經營，作為一般收費公車路線，可望成為國內第一條商業運轉的自駕巴士路線，將可降低人為疏失事故及疲勞駕駛的安全疑慮，也可補強都會離峰時段或偏鄉駕駛人力短缺的問題。

公共運輸處長吳俁之表示，初步規畫「南科火車站—南科考古館」及「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線。初期上路營運首重交通安全，仍會有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員可隨時接手操作，在確保每一階段都安全後，未來更將循序、逐步擴大測試地點。.