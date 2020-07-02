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安心旅遊加碼再加碼！嘉義飯店業紛紛推0元住宿方案

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供

安心旅遊補助昨天上路，中央補助1千元，嘉義市府再加碼500元，自由行旅客每人有每房1500元額度，嘉義市各大飯店紛紛推出優惠方案，例如0元住宿方案，希望衝高國旅市場，業者透露，原本住房率在疫情期間不到4成，但近來逐漸回溫，7月的安心旅遊上路，突破7成以上沒問題。

市府觀光新聞處指出，加碼補助500元，共編列3千萬元預算，預估可供6萬間房間使用，不過額度用完為止，請民眾加緊安排來嘉義市旅遊。

嘉義觀止飯店因應中央及地方政府的補助，回饋在地鄉親，推出「嘉義鄉親0元住宿專案」，只要設籍在嘉義縣、市的鄉親，同時具備安心旅遊申請補助資格，就可以免費入住嘉義觀止飯店。

專案期間將提供平日2人房為優惠標的，如需升等至3人房或4人房或是在周六及連續假期入住，只需依現場規定補價差即可。此外，入住期間有早餐及免費下午茶的禮遇，也可免費體驗剛全新完工的專業級健身房。

業者指出，位於飯店2樓的托瑪斯健身房以完整樓層的規模、專業等級健身器材及教練人力，配置在飯店設施中，不僅在嘉義飯店中屬於首例，在全國也少見。

樂億皇家渡假飯店也推出雲嘉南鄉親0元住宿方案，副總經理曾錦堂說，上回秋冬補助方案，順勢推出0元住宿，讓住房率突破9成，但疫情讓住房率低落，還好上月住房率回復到5成7，再推0元住宿，相信可以突破7成以上。

嘉義觀止飯店推0元住宿方案，希望衝高國旅市場。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，希望衝高國旅市場。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供
嘉義觀止飯店推0元住宿方案，還有剛完工的免費健身房可使用。圖／業者提供

嘉義 健身 疫情

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