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200輛GoShare共享電動機車 插旗台南
GoShare共享電動機車即日起進軍台南，初期投入200輛共享機車，民眾可透過手機App尋找
共享機車所在地點，並進行預約租借，隨借隨還，台南市長黃偉哲表示，目前已有iRent、GoShare等2家共享電動機車提供服務，有助打造低碳城市。
台南市交通局指出，去年iRent電動機車在台南上線，已有500輛車提供隨租隨還服務；GoShare則是繼桃園、台北、新北「青春山海線」之後，首次插旗南台灣，除了Gogoro電動機車之外，也與在地企業宏佳騰合作，總共提供3種車款讓民眾使用。
宏佳騰董事長鍾杰霖表示，這次是首度跨足共享機車市場，合作車款採輕量化輪框、強化座墊柔軟度，貼心的雙杯架前置空間方便遊客擺放食物，輕鬆大啖台南美食、飲料，兼具移動騎乘與裝載效率。
黃偉哲說，建構綠色大眾運輸系統、減少傳統燃油運具的使用相當重要，共享機車的概念不僅是推廣民間使用，未來市府也希望能跟GoShare提官方合作計畫，讓部分公務車採共享方式，提升使用效率，避免閒置機會。
交通局指出，iRent租借費率為6分鐘10元，後續每分鐘1.5元。GoShare的3種車款基本費率不同，Gogoro VIVA為前6分鐘15元，之後每分鐘2.5元；Gogoro 2和Ai-1 Comfort為前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元；為慶祝台南上線，3日之前全台GoShare車款租借前6分鐘都可享半價優惠，不限次數。
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