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前嘉義市政府秘書長賴明煌高升交通部參事 返鄉座談

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
前嘉義市政府秘書長賴明煌(左)高升交通部參事，上午隨同部長林佳龍(右二)返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。記者魯永明／攝影
前嘉義市政府秘書長賴明煌(左)高升交通部參事，上午隨同部長林佳龍(右二)返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。記者魯永明／攝影

嘉義市政府秘書長賴明煌，2年前因前市長涂醒哲落選卸任，總統蔡英文連任後，賴明煌高升中央任職，擔任交通部參事，上午隨同部長林佳龍返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。

3年前，前市府秘書長林建宏因身體因素調參議，市長涂醒哲任命公路局南工處長賴明煌接任，賴明煌是成大土木工程博士，精通工程技術及實務經驗，經常撰寫工程、時事方面文章，投稿發表報章雜誌。

賴明煌公職生涯豐富，90年任職嘉義市政府建設局技正，再轉任環保局技正、交通局技正、副局長，後離開市府，先後擔任公路總局第五區養護工程處副處長、公路總局西濱公路南區臨時工程處長。

賴官場繞一大圈，最後受市長涂醒哲重用，返鄉重回市府調升秘書長，歷經縣市長、總統立委大選，民進黨嘉市長選輸，但守住中央執政權，賴明煌高升中央交通部參事，襄助林佳龍貢獻所長。

前嘉義市政府秘書長賴明煌高升交通部參事，上午隨同部長林佳龍返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。記者魯永明／攝影
前嘉義市政府秘書長賴明煌高升交通部參事，上午隨同部長林佳龍返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。記者魯永明／攝影

嘉義 涂醒哲 林佳龍

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