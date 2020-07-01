前嘉義市政府秘書長賴明煌高升交通部參事 返鄉座談

前嘉義市政府秘書長賴明煌，2年前因前市長涂醒哲落選卸任，總統蔡英文連任後，賴明煌高升中央任職，擔任交通部參事，上午隨同部長林佳龍返鄉，在嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光座談會，受注目。

3年前，前市府秘書長林建宏因身體因素調參議，市長涂醒哲任命公路局南工處長賴明煌接任，賴明煌是成大土木工程博士，精通工程技術及實務經驗，經常撰寫工程、時事方面文章，投稿發表報章雜誌。

賴明煌公職生涯豐富，90年任職嘉義市政府建設局技正，再轉任環保局技正、交通局技正、副局長，後離開市府，先後擔任公路總局第五區養護工程處副處長、公路總局西濱公路南區臨時工程處長。