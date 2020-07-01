成大醫院員工腹部超音波健檢 預定1年半完成1900人
成大醫院宣布，今天起開始展開成醫30歲至40歲員工的肝脾胰腎腹部超音波篩檢，預定1年半完成1900人的檢查，以守護員工健康。
成大醫院今天發布新聞稿指出，成醫30歲至40歲員工的肝脾胰腎腹部超音波篩檢，受檢人數約占全院員工1/3，每週一至週四下午5時後執行，每天8人。
其實，成醫去年10月23日就開始執行首波員工健檢，項目是低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，受檢對象是50歲以上員工，今年30歲至40歲員工肝脾胰腎腹部超音波檢查是第二波健檢。
成醫統計，首波低劑量電腦斷層肺癌篩檢，共有660人同意受檢，預定今年11月完成，現階段已完成檢查的433人中，診斷出肺部惡性腫瘤的有9人，且都已接受手術治療。
內科部內視鏡室孫姓員工是被檢出肺部惡性腫瘤者之一，因早期發現，經過手術醫治，不需做化療、放療，目前持續定期追蹤，生活和術前幾無二致。
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