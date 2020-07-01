在地水果冰淇淋當畢業禮物 嘉縣農會總幹事出奇招
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜今天以大學姊身分，將縣農會的冰淇淋車帶到大林國小，並運用大林在地水果火龍果、香蕉等製成150杯冰淇淋，慶祝90名應屆畢業生從國小畢業，也感恩老師們的付出。
黃貞瑜表示，過去參與畢業典禮都只贈送一般的畢業禮物，今年為讓畢業生過一個開心的畢業典禮，並行銷嘉義農特產品，特別現場製作香蕉火果冰淇淋送給學生，學生們特地大喊謝謝學姐，現場還不停續杯，並搶著拍照上傳臉書，分享大林農特產。
大林國小校長謝金能表示，冰淇淋車是很有創意又有意義的畢業禮物，同學們都很開心，也感謝大學姊黃貞瑜特地回校鼓勵畢業生。
黃貞瑜表示，縣農會的冰淇淋車目前會在縣府的各活動中展出販售1杯50元的冰淇淋，口味根據當季水果現場製作，而因縣農會的展售中心正在整修，預計暑假過後就能正式定點販售。
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