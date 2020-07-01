阿里山林鐵暑假加開列車 首開放團體訂票

阿里山林業鐵路配合安心旅遊，今年暑假每週一、二、四、五上午9時30分加開1班次列車，往返嘉義站至十字路站，並首次開放團體訂票，訂票達80張以上，可申請專開列車。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修今天表示，阿里山林業鐵路列車目前平日只有嘉義至十字路往返1班次、假日往返3班次，搭車日前的14天一次可購買6張票。

黃妙修指出，配合今天上路的「安心旅遊國旅補助方案」，今年暑假期間（7月16日至8月28日）平日再加開1班次列車，開放團體訂票，搭車日前20天，可訂購10至80張車票，嘉義在地產業可再加碼購買20張票。團體購票時間截止後，加班列車會開放一般散客購買。

黃妙修說，80人以上團體遊客可申請專開列車，除體驗火車漫遊，還能自行安排停留點，包括檜意森活村、嘉義製材所、獨立山步道、奮起湖老街等景點，也可與林鐵沿線社區結合，安排手沖咖啡、美食DIY等活動，遊程規劃具多元性。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱指出，民眾搭乘安心旅遊加開列車，購票可至阿里山林鐵官網（https://afrch.forest.gov.tw）點選購票資訊，再選擇安心旅遊專區，並下載申請單，填寫完成後傳真至北門車站申請即可。