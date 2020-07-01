義竹國小有博士搖籃稱譽 翁章梁回母校參加畢業典禮

嘉義縣義竹鄉出名人，義竹國小有博士搖籃稱譽，首位義竹出身的縣長翁章梁，下午以義竹國小傑出校友身分，回母校義竹國小參加畢業典禮，代表校方致贈每名畢業生一座「微型雷雕課桌椅模型」畢業賀禮。

翁章梁是義竹國小第57屆畢業生，他說，前司法院長翁岳生、前中研院院長翁啟惠都是義竹國小校友，義竹鄉很重視學童教育，希望再過20年、30年，坐在台下的小學弟、小學妹都能對國家做出重大貢獻。

他指出，義竹國小是推動新興科技和資訊融入重點學校，義竹有博士鄉美名，培養好幾位高知名度的鄉親，他身為義竹人，和小學弟小學妹一樣，感到很光榮，勉勵學弟妹進入國中就讀，要學習面對問題和獨立思考能力，希望今天的畢業生當中，未來還會有更多位翁岳生、翁啟惠。

義竹國小今年有43名畢業生，幼兒園12名，翁章梁親頒縣長獎，致贈每名畢業生一座微型雷雕課桌椅模型禮物，代表義竹國小教學亮點。

翁章梁指出，國小6年是人生很重要的階段，也是同學相處時間最久的一個時期，從懵懂無知到啟蒙、到認識科技，教學的老師很辛苦，他要向義竹國小的老師說聲「謝謝」。