荒廢半世紀 百年台南六甲菁埔埤抽水站修復重現運轉

嘉南大圳今年開工滿百年，同一年開工的台南六甲區菁埔埤抽水站也百歲了，但廢站近50年後意外被發現，台南市文資處認為抽水機組仍相當完善，爭取文化部經費進行修復，預計月底完工，百年抽水機組重新啟動運轉，見證百年埤塘水圳文化的風華再現。

菁埔埤抽水站位在菁埔埤旁，靠近台鐵軌道，是嘉南大圳灌溉系統的一環，與嘉南大圳同年開工，是日治時期的水利設施之一，早年對當地農田的灌溉有不小幫助。但隨著曾文水庫在1973年為烏山頭水庫挹注水源後，菁埔埤抽水站約1970年廢站，抽水機組也荒廢近50年。

台南市文資處多年前為了整理嘉南大圳相關史料，針對水圳及埤塘聚落進行歷史人文梳理，過程中意外發現隱身於菁埔埤畔的抽水站及抽水機組，日治時期建成的抽水站，內部機械零件保存尚良好，經專家學者評估後有恢復運轉的可能。經爭取文化部再造歷史現場計畫經費補助108萬元，委託南台科技大學進行修復，經過近一年的努力，抽水站即將於今年7月底修復完工。