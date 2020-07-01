聽新聞
test
0:00 / 0:00
荒廢半世紀 百年台南六甲菁埔埤抽水站修復重現運轉
嘉南大圳今年開工滿百年，同一年開工的台南六甲區菁埔埤抽水站也百歲了，但廢站近50年後意外被發現，台南市文資處認為抽水機組仍相當完善，爭取文化部經費進行修復，預計月底完工，百年抽水機組重新啟動運轉，見證百年埤塘水圳文化的風華再現。
菁埔埤抽水站位在菁埔埤旁，靠近台鐵軌道，是嘉南大圳灌溉系統的一環，與嘉南大圳同年開工，是日治時期的水利設施之一，早年對當地農田的灌溉有不小幫助。但隨著曾文水庫在1973年為烏山頭水庫挹注水源後，菁埔埤抽水站約1970年廢站，抽水機組也荒廢近50年。
台南市文資處多年前為了整理嘉南大圳相關史料，針對水圳及埤塘聚落進行歷史人文梳理，過程中意外發現隱身於菁埔埤畔的抽水站及抽水機組，日治時期建成的抽水站，內部機械零件保存尚良好，經專家學者評估後有恢復運轉的可能。經爭取文化部再造歷史現場計畫經費補助108萬元，委託南台科技大學進行修復，經過近一年的努力，抽水站即將於今年7月底修復完工。
文資處長林喬彬表示，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源，內部現仍保有日製及瑞士製的發動機及飛輪等組件，是台灣少見、自日治時期保存至今仍堪稱完好的水利設施，更是少數具有動態展示功能的舊式抽水機組。承載百年的水文記憶，記述埤塘、水圳、水庫對六甲的農業發展與生活起居的影響，是六甲地區重要的文化瑰寶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言