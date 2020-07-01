快訊

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

涉嫌違反國安法被捕 但他旗子寫的是：「不要」香港獨立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荒廢半世紀 百年台南六甲菁埔埤抽水站修復重現運轉

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區菁埔埤抽水站今年百年，荒廢50年後將重見天日。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站今年百年，荒廢50年後將重見天日。記者吳淑玲／攝影

嘉南大圳今年開工滿百年，同一年開工的台南六甲區菁埔埤抽水站也百歲了，但廢站近50年後意外被發現，台南市文資處認為抽水機組仍相當完善，爭取文化部經費進行修復，預計月底完工，百年抽水機組重新啟動運轉，見證百年埤塘水圳文化的風華再現。

菁埔埤抽水站位在菁埔埤旁，靠近台鐵軌道，是嘉南大圳灌溉系統的一環，與嘉南大圳同年開工，是日治時期的水利設施之一，早年對當地農田的灌溉有不小幫助。但隨著曾文水庫在1973年為烏山頭水庫挹注水源後，菁埔埤抽水站約1970年廢站，抽水機組也荒廢近50年。

台南市文資處多年前為了整理嘉南大圳相關史料，針對水圳及埤塘聚落進行歷史人文梳理，過程中意外發現隱身於菁埔埤畔的抽水站及抽水機組，日治時期建成的抽水站，內部機械零件保存尚良好，經專家學者評估後有恢復運轉的可能。經爭取文化部再造歷史現場計畫經費補助108萬元，委託南台科技大學進行修復，經過近一年的努力，抽水站即將於今年7月底修復完工。

文資處長林喬彬表示，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源，內部現仍保有日製及瑞士製的發動機及飛輪等組件，是台灣少見、自日治時期保存至今仍堪稱完好的水利設施，更是少數具有動態展示功能的舊式抽水機組。承載百年的水文記憶，記述埤塘、水圳、水庫對六甲的農業發展與生活起居的影響，是六甲地區重要的文化瑰寶。

台南市六甲區菁埔埤抽水站今年百年，荒廢50年後將重見天日。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站今年百年，荒廢50年後將重見天日。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站內部現仍保有日製及瑞士製的發動機及飛輪等組件，是台灣少見。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區菁埔埤抽水站內部現仍保有日製及瑞士製的發動機及飛輪等組件，是台灣少見。記者吳淑玲／攝影

修復 日治時期 水庫

延伸閱讀

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

南六、神隆 認購紅火

八德高城埤塘早上才演習 2民眾酒後跳水1人無生命跡象

單車族福音 汐止、南港自行車道終串接啟用

相關新聞

荒廢半世紀 百年台南六甲菁埔埤抽水站修復重現運轉

嘉南大圳今年開工滿百年，同一年開工的台南六甲區菁埔埤抽水站也百歲了，但廢站近50年後意外被發現，台南市文資處認為抽水機組...

台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門

台南國際芒果節大內場本月5日將在大內青果集貨場登場，擺攤果農說，大內青果集貨場芒果市集逾50年，當年比現在玉井還夯，近2...

疫情衝擊打工機會 雲林縣府加碼提供234工讀機會

今年受到新冠肺炎疫情影響，暑期工讀機會大量減少，許多經濟弱勢學生也為學費和生活費煩惱，雲林縣政府除每年提供工讀計畫60個...

台南今年芒果超熱銷 大學生沒冷氣吹但開心打工賺外快

台南今年芒果提前熱銷，從3月份芒果冰店人潮不斷，進入芒果產季後，玉井區農會和南化區農會芒果集貨市場，都增加聘用大學生暑期...

勞動部青年職訓獎勵金最高9.6萬元 15歲至29歲可報名

勞動部「青年職前訓練學習獎勵金」新上路！青年只要參加勞動部辦理的職前訓練班，將補助8成至全額的學費，參加這些產業更加碼提...

嘉義市升格省轄市38周年 從3億預算變百億

今天是嘉義市升格省轄市38週年，市長黃敏惠表示，感謝前立委許世賢與當年議員等前人努力奔走，讓嘉義市得以升格，從最初僅有3...

台南新興拍照景點！九芎樹嫁接紫薇成200公尺浪漫花道

台南市安南區布袋嘴寮代天府有將近70棵九芎樹嫁接紫薇花，擁有6、7種花色，在道路兩側行成約200公尺的浪漫花道，近期吸引...

搶3倍券商機 台中飯店推振興券「3倍變10倍」方案

民眾開始預購3倍券，台中市的飯店業者也推出優惠的住房專案，甚至號稱能把振興券「3倍變10倍」。

嘉義長庚首位在地出身院長楊仁宗就職 與翁章梁是鄉親

嘉義長庚醫院中午舉行卸任、新任院長交接典禮，任職4年的院長林志鴻，升任林口長庚醫院副院長；新任院長由副院長楊仁宗調升，楊...

雲林縣稅收大幅成長 歸功招商引資、開徵特別稅

雲林縣地方稅收上半年大幅成長，其中以房屋稅增加4400萬元為冠，第二名印花稅增加4007萬元。此外，雲林縣第一個自有財源...

振興三倍券來台南消費送房送車 房型「兩房一廳一衛」

各縣市力拚振興三倍券商機，台南市長黃偉哲今天宣布民眾來台南消費可參加抽獎，台南市政府將提供最大獎一戶房子，第二獎為納智捷...

義竹公所封閉公有零售市場斷水斷電 攤商掛白布條抗議

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，安全堪慮，通知攤商昨天終止租約停止使用，今天上午派人用交通錐封閉市場出入口及公廁，台...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」

6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。