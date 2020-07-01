聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門
台南國際芒果節大內場本月5日將在大內青果集貨場登場，擺攤果農說，大內青果集貨場芒果市集逾50年，當年比現在玉井還夯，近20多年來常被「路過」，榮景不再，籲請遊客常來光顧。
台南市政府農業局說，周日大內芒果節活動，從上午9點到下午2點，開幕式後安排有芒果大促銷、剉冰DIY體驗、 闖關領獎品等，希望藉由系列活動炒熱氣氛。
「此一時，彼一時...」60多歲大內區農民黃有成感慨說，約50年前山區玉井、楠西、南化對外交通不便，大內坐擁地利之便，青果集貨場生意強強滾，每年芒果交貨期山區果農、攤商幾乎都在此交易，排隊隊伍經常順延到集貨場外，熱鬧不已。
曾幾何時，山區交通改善，台84線通車，往來車輛「路過」，大內區被邊緣化更明顯，生意更一落千丈，現在僅剩下零星攤商，幾乎不見外客。
在旁60多歲莊姓農民也說，國小、國中時經歷大內青果集貨場榮況，當時玉井青果市場還不成氣候，數十年來風水輪流轉，地方務農人口老化嚴重，有的果農老早跑到玉井交易，留下一些老農民在此苦撐，他表示，大內愛文芒果品質不輸其他區域，差點知名度，且在地老農民個性樸實，價格更公道，希望遊客們多來消費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言