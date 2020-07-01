台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門

台南國際芒果節大內場本月5日將在大內青果集貨場登場，擺攤果農說，大內青果集貨場芒果市集逾50年，當年比現在玉井還夯，近20多年來常被「路過」，榮景不再，籲請遊客常來光顧。

台南市政府農業局說，周日大內芒果節活動，從上午9點到下午2點，開幕式後安排有芒果大促銷、剉冰DIY體驗、 闖關領獎品等，希望藉由系列活動炒熱氣氛。

「此一時，彼一時...」60多歲大內區農民黃有成感慨說，約50年前山區玉井、楠西、南化對外交通不便，大內坐擁地利之便，青果集貨場生意強強滾，每年芒果交貨期山區果農、攤商幾乎都在此交易，排隊隊伍經常順延到集貨場外，熱鬧不已。

曾幾何時，山區交通改善，台84線通車，往來車輛「路過」，大內區被邊緣化更明顯，生意更一落千丈，現在僅剩下零星攤商，幾乎不見外客。